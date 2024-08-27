MHP İlçe Başkanı Şaban Kap toprağa verildi

Rize Derepazarı, Tersane Mahallesi'nde Bayram K. (43) MHP İlçe Başkanı Şaban Kap'ı (45) çalıştıkların fabrikada mesai bitiminde yumruk atarak darbetti. Kap, bir gün sonra yolda karşılaştığı Bayram K. ile görüşmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kap, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bayram K., polis merkezine giderek teslim oldu ve suçunu itiraf etti. Şaban Kap için, Derepazarı Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Kap, öğle vakti kılınan namaz sonrası Uzunkaya köyünde defnedildi. DHA