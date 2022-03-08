MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: “Kadınlar duruşuyla cesur bir komutandır"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, partisince Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm dünyada kadınların en büyük sıkıntısının şiddetin oldukça yoğun yaşanması olduğunu söyledi.

MHP olarak 2 yıl önce kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla TBMM'ye iki kanun teklifi verdiğini aktaran Öztürk, "Bu kanun teklifimiz aradan geçen 2 yıllık süreçte olgunlaştı. Dün Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ve Adalet Komisyonu üyelerimizle yaptığımız toplantı sonucu bugün kanun teklifi aşamasına gelmiştir. Önümüzdeki günlerde kadına karşı şiddetin cezasının artırıldığı bir kanun teklifini TBMM'den geçireceğiz. Bunun müjdesini ilk defa buradan veriyoruz. Bizim için kadın anadır, yardır, yarendir, devlettir ve bazen büyük duruşuyla cesur bir komutandır." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Murat Abalı, Kadın Kolları İl Başkanı Melike Boran İsmailoğulları ve çok sayıda kadının katıldığı etkinlik, şiir ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

MHP İl başkanlığına üye kaydı yaptıran kadınlara rozetleri MHP Milletvekili Halil Öztürk, İl Başkanı Murat Abalı, il Kadın Kolları Başkanı Melike Boran, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Sulakyurt Belediye Başkan İsmail Bildik ve Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu takıldı.