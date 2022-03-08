Haberler Yaşam Haberleri MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: “Kadınlar duruşuyla cesur bir komutandır"
Giriş Tarihi: 8.3.2022 20:31 Son Güncelleme: 8.3.2022 20:58

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: “Kadınlar duruşuyla cesur bir komutandır"

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: “Kadınlar duruşuyla cesur bir komutandır

MHP Kırıkkale İl Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenledi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, partisince Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm dünyada kadınların en büyük sıkıntısının şiddetin oldukça yoğun yaşanması olduğunu söyledi.

MHP olarak 2 yıl önce kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla TBMM'ye iki kanun teklifi verdiğini aktaran Öztürk, "Bu kanun teklifimiz aradan geçen 2 yıllık süreçte olgunlaştı. Dün Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ve Adalet Komisyonu üyelerimizle yaptığımız toplantı sonucu bugün kanun teklifi aşamasına gelmiştir. Önümüzdeki günlerde kadına karşı şiddetin cezasının artırıldığı bir kanun teklifini TBMM'den geçireceğiz. Bunun müjdesini ilk defa buradan veriyoruz. Bizim için kadın anadır, yardır, yarendir, devlettir ve bazen büyük duruşuyla cesur bir komutandır." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Murat Abalı, Kadın Kolları İl Başkanı Melike Boran İsmailoğulları ve çok sayıda kadının katıldığı etkinlik, şiir ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

MHP İl başkanlığına üye kaydı yaptıran kadınlara rozetleri MHP Milletvekili Halil Öztürk, İl Başkanı Murat Abalı, il Kadın Kolları Başkanı Melike Boran, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Sulakyurt Belediye Başkan İsmail Bildik ve Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu takıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında Kiev düşerse her şey bitecek mi? Avrupa'da etkisi derin olur! Bir sonraki adım...
EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ı serbest bırakan hakime sert sözler: Bakanıma söyledim, yakın takibe alın
Son dakika! Joe Biden: ABD, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladı! İngiltere aşamalı durduracak
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae'yi 5 dev kulüp izledi
Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! "Bundesliga..."
Rusya Ukrayna savaşını 25 yıl önce tahmin etmiş! Joe Biden’ın o sözleri şoke etti!
‘İktidarın ekmeğine yağ sürmeyin’
ARKADAŞINA GÖNDER
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: “Kadınlar duruşuyla cesur bir komutandır"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA