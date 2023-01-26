MHP lideri Bahçeli ilk mitingini Amasya’da yapacak

"Aziz Milletim Söz Sende" sloganıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli ilk mitingini 29 Ocak'ta Amasya'da yapacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Aziz Milletim Söz Sende" mitingi ile ilgili olarak açıklama yapan Başkan Sarı, "2 gün önce Sayın Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Semih Yalçın Beyefendi bizi arayarak Sayın Genel Başkanımızın Pazar günü Amasya'ya teşrif edeceğini ve Amasya'da bir miting düzenleyeceğini söylediler. Hazırlanabilir miyiz diye soru sordular. Ben dedim ki biz her zaman her saniye zaten hazırız. Bu konuda problem yok. Hele hele Sayın büyüğümüzün Sayın Genel Başkanımızın şehrimize teşrifi hem bizi onurlandıracak hem gururlandıracak hem de heyecanlandıracaktır. Bu manada biz ilk başladığımız gün ki gibi hazır ve nazır olduğumuz Sayın Genel Başkan Yardımcımıza arz ettik. Bir müddet sonra bize döneceklerini söylediler. Döndüklerinde Amasya'da Sayın Genel Başkanımızın bir miting yapacağını ona gör programlarımızı yapmamızı beyanında bulundular. Bizde bunun üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Amasya'da İlk Miting İçin Sayın Genel Başkanımızın Bir Bildiği Vardır

Başkan Sarı ilk mitingin kentte yapılmasına ilişkin,"Amasya'da ilk mitingin yapılması Sayın Genel Başkanımızın takdirlerinedir. Her şeyden önce Amasya'nın bir önemi var. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın vatandaşla buluştuğu, ilk geldiği, vatandaşla kaynaştığı ilk şehir Amasya'dır. Onun dışında Amasya hep özelliklidir. Amasya Şehzadeler şehri, kudret padişahların diyarıdır. İlim merkezi, Cumhuriyetin doğum belgesinin yazıldığı bir şehirdir. Tabi Sayın Genel Başkanımızda bunları bizlerden fevkalade bildiğine göre, mutlak suretle onun bir bildiği vardır. Ben hep şöyle derim, Genel Merkezden gelen talimatlara acaba demem emir kabul ederim.

Sayın Genel Başkanımızın çalışkanlığını, başarılarını taklit etmeye çalışırım. Her şeyden önce sözlerinin bugün anlaşılmasa bile yarın anlaşıldığında gördünüz mü Sayın Genel Başkanımız haklı çıktı derim. Bizde onun yolunda gidip onu taklit ederiz. Yani vatandaşı mahcup edici acabalarla dolu bir toplum istemeyiz. Net ve kesin kararımız bellidir. Milletin huzuru, memleketin Bekası, cumhuriyet ilkelerinin devamı, En Büyük Türk Atatürk" diye konuştu.

Herkesi Mitingimiz Davet Ediyorum

Başkan Sarı mitinge herkesi davet ederek, "Tüm Amasya halkını, hanımefendileri, beyefendileri, gençleri, büyüklerimi, küçüklerimi zamanı olan herkesi mitingimiz davet ediyorum. Ben Amasya'yı seviyorum, sevdam var. Benim Amasya'da hayalim var, benim Amasya'da geçmişim var. Benim Amasya'da geleceğim olacak olan diyen, en azından böyle fikri yürütenleri, düşüncesi olanları Pazar günü saat 15:00'da Yavuz Selim Meydanı'na (Anıt) meydanına bekliyoruz. Bu Amasya'nın bir onuru ve gururu olacaktır. Ben mevzuya böyle bakıyorum. Tüm hemşehrilerimi o günkü mitinge bekliyorum, davet ediyorum. Bize gönül verenleri bekliyorum. Mutlak suretle ben toy olacağını düşünüyorum. Şimdiden toyumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hemen kalemizin burçlarına Türk Bayrağımızı ve Atatürk resmimizi asıyoruz. Heyecanla da Amasya'mıza genel başkanımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Maç saati öne alındı, biletler ücretsiz

Pazar günü oynanacak olan Amasyaspor ve Elazığspor maç saati ile miting saati denk geliyor diyenlere Başkan Sarı şu ifadelerle yanıt verdi; "Gerekli görüşmeler yapılarak maç saatimiz 13.00'a alındı. Amasya'ya jestimiz olarak ta o günkü saha biletlerini şahsım adına karşılayacağımı beyan etmiştim. Maçımız başarı ile sonuçlanacak inşallah. Orada da bir güzelliğimiz olacak. Ben diyorum ki oradan mitingimize gelin. Hep beraber eğlenelim, gülelim bende siz sporseverleri güldürmezsem ahdim olsun. Orayı da bana bıraksınlar Mehmet Sarı sözü. Herhangi bir açılış programı olmayacak. Sayın Genel Başkanımızın hitapları olacak. Kendi paramla biletleri aldım. O günkü maç seyredenlere anamın ak sütü gibi biletler helaldir." diye konuştu.

Son olarak Başkan Sarı, beni evladı, abisi, kardeşi olarak kabul eden tüm herkesi Genel Başkanımızın teşrileri ile gerçekleşen mitinge davet ediyorum, gelin halleşelim, dertleşelim bir büyüğümüzü dinleyelim" diyerek açıklamasına son verdi.