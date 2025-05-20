MHP lideri Devlet Bahçeli’nin himayesinde Sarıçam ilçesinde inşa edildi

Projenin 1'inci etabının tamamlandığını ifade eden Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, 22 dönüm arazi üzerine yapılan Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkında, Adana'nın bağrında yetişen Ferdi Tayfur'un Çukurova'da pamuk tarlalarında başlayan ve sanatın zirvesine ulaşan yaşam öyküsünün en anlamlı şekilde yaşatılacağını belirtti.

Başkan Uludağ, "Parkımızda; Ferdi Tayfur Sanat Müzesi, Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi, Sabahçı Kahvesi Kışlık ve Yazlık Kafeteryası, 680 metre yürüyüs ve spor parkuru, 250 kişilik etkinlik alanı, çocuk parkı, biofilik havuzları, dinlenme alanları ve çeşmesi ile 1 etabını tamamlandı. 2. Etabında ise 800 kişilik amfitiyatro ve 800 kişilik çok amaçlı solonu ile hizmet verecektir" dedi.

Müzenin Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un anısını yaşatacak önemli bir eser olduğuna işaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, projenin Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin vizyonuyla hayata geçtiğini anımsattı. Devlet Bahçeli'nin, büyük bir Ferdi Tayfur hayranı olduğunu aktaran Durmaz, Çukurova'nın yanık sesi Ferdi Tayfur'un adını taşıyan sanat merkezinin, Türk kültürünün mirası olarak Adana'ya kazandırıldığını kaydetti. Daha sonra Ferdi Tayfur şarkıları eşliğinde kürsüye gelen protokol üyeleri tarafından yapımı tamamlanan Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkının 1'inci etabının açılışı gerçekleştirildi.