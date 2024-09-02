MHP Muğla İl Başkanı Akarfırat, CHP’li belediyeleri topa tuttu: “Millete ait taşınmazları satan kim?”

MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Muğla'daki CHP'li belediye başkanlarına seslendi. "Borcu Yapan Kim? Ödemeyen Kim? Millete Ait Taşınmazları Satan Kim?" diye seslenen Başkan Akarfırat, "30 Ağustos Zafer Bayramının hemen ertesi günü Bodrum'da gazeteler belediyenin halka ait taşınmazları satışa çıkarmak üzere olduğunu duyurdu. Haberlerden okuduğumuz yani iştişaresinin nedense halkla, devletle, diğer siyasi parti temsilcileri ile yapılmadan, "düşünüyoruz, yapacağız" mantığıyla önümüze düşen Bodrum Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı ile manşete taşınan metinde özetle; "Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde SGK ve Vergi Dairesi borçları nedeniyle Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Bodrum Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından konulan hacizler bulunduğunu, son dönemde Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından borçlu belediyelere yönelik haciz işlemlerinin başlatılacağına dair açıklamalar yapıldığı, belediyenin mali durumunu düzeltmek amacıyla bu taşınmazların satışının zorunlu hale geldiği ifade edilmektedir" dedi.

CHP ELİYLE TAŞINMAZLAR SATILIYOR

Taşınmazların satılmasıyla ilgili konuşan Oğuz Akarfırat, "Satışa çıkarılması planlanan taşınmazlar arasında Gökçebel Mahallesi'nde yer alan 757 ada 1 parsel, 577 ada 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154 parseller; Gündoğan Mahallesi'nde 218 ada 1 parsel, 586 ada 8 parsel ve Yeniköy Mahallesi'nde 1223 ada 2 parsel bulunuyor. Bu taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satışının yapılması öngörülüyor. Meclisin onay vermesi durumunda satış işlemleri Belediye Encümeni tarafından yürütülecek. Konu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince belediye meclisinin onayına sunulmuş durumda. Bodrum Belediyesi Meclisi'nin önümüzdeki günlerde konuyu görüşerek nihai kararı vermesi bekleniyor. Aynı şekilde Menteşe Belediyesinde de benzer konular bahane edilerek taşınmazlar satıldı. Satıldıktan sonra haberimiz oldu. Tepkimizi verdik, sorularımızı sorduk. Halen ne soruların muhatabı Menteşe Belediyesinden ne de siyasetteki hamisi Cumhuriyet Halk Partisi Muğla il Başkanlığından sorularımıza ait bir karşılık bulamadık. Yani halkımız gibi biz de konuya muhatap, sorusu cevaplanır olarak değer görmedik. Karşılığımız, karanlık bir sessizlik oldu. Ancak vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz! İçine düştükleri karanlığı da biz aydınlatacağız.

Belediyeye ait taşınmazların CHP eliyle satışa çıkarılması suçu, sadece Muğla'da değil birçok ilde maalesef işleniyor.

Hangi taraftan bakıp siyaseti yorumladığınız ya da desteklediğiniz siyasi partinin polemik malzemesi değildir bu konu. Siyaset üstüdür. Devlet meselesidir. Millete ait olanın bir daha millete verilmemek üzere elden çıkarılmasıdır. Bu, Ak Partili ya da MHP'li belediyelerin geçmiş dönem borçlarını belediye binalarına asıp millete şikayet etmeye benzemez. O kadar ucuz değildir. Bu, borçları bahane ederek milletin malını millete sormadan elden çıkarmaktır. Bu vatanın, milletinin vebalini korkusuzca üstüne almak cüretidir" ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediyesi'nin 500 milyon TL borcunu yapan kimdir?

Son 6 ayda Muğla'da yapılanlardan önce Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras, bu borcun nasıl Bodrum halkının üstüne yüklendiğini açıklasın. Bodrum Belediyesi'nin web sitesinde başkanlık yaptığı dönemde "Bodrum'un alt yapı sorunlarını çözdük" yazıyordu. Bazı metinlerde ise Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Osman Gürün'den şikayetçi oluyordu. Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi olarak Bodrum'da neyi, nasıl yaptınız ve 500 milyon TL borçlanmanın karşılığında Bodrum'a ne kazandırdınız? Açıklar mısınız?

Borcu yıllarca CHP'nin yerel yöneticileri yaptı, ödemeyen de aynı zihniyetti! Yetmedi şimdi halkın sırtına yüklemekten çekinmediğiniz borçlar için milletin malını da satma peşindesiniz. Ancak buna dair tek bir mantıklı açıklamanız, kamuoyuna sağlıklı bilgilendirmeniz yok!

Aynı sıkıntı yıllardır CHP yönetiminde olan Marmaris'te, Milas'ta, Menteşe'de, Datça'da da geçerli. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü "650 milyon TL borç var " dedi. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Belediye'yi 590 milyon lira borçla devraldığını, şirketlerin borçlarıyla bunun 1 milyara yakın olduğunu söyledi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise 168 milyon 511 bin 404 lira borç devraldığını açıkladı. Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt "borç var" dedi ama adını koymadı. Ancak eski Başkan Gürsel Uçar'ın 10 milyon TL'yi aşan SGK borcu nedeniyle Kızlan'da belediyeye ait 5 dönüm araziyi SGK 'ya ipotek ettiği seçimlerden hemen önce duyulmuştu. Yani borç batağında ve Başkan Kurt'un da ödeme planı belediyeye ait taşınmazları ihale yoluyla satmakla ilişkilendirilmiş durumda. Bunları biz, bizzat kendi ifadelerinden takip ediyoruz. Belediye borçsuz olmaz biliriz. Ancak borç halkın malını satarak kapanmaz. En borçlu zamanlarda bile son çare asla bu değildir. Halkın malını satmayı çözüm olarak gördünüz diyelim soruyorum "izlediğiniz yol mertliğe sığar mı?" Referandum yok, şeffaflık ilkesi gereği kime satıldı, kaça satıldı, hangi şartla satıldı kamuoyu bilgilendirmesi yok! Üç beş meclis üyesi bir de ihaleye katılanlar biliyor gelişmeleri o kadar. Halk adına soru sorana cevap bile yok!

Anlamakta zorlanıyoruz!

Çok değil 30 Ağustos Zafer Bayramında, daha üç gün önce, milli mücadele kahramanlarımızı andık. Gözlerimiz doldu, milli duygularımız kabardı. Canını dişine takarak Milli Mücadelede yer almalarına karşılık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliği ile kendilerine bağlanan maaşı "ben vatanım için, Mustafa Kemal Paşa için hizmet verdim. Bunun bedeli olmaz" diyerek reddeden atalarımızın, maaşlarını Kızılay'a bağışladığını anlatıyorlardı tarihçiler. Onları dinlerken Milli Mücadele kahramanlarımızla milletin malına el uzatmadıkları için gurur duyuyorduk. Hemen ertesinde 500 milyon TL borç nedeniyle satışa çıkacak Bodrum'daki taşınmazların da, Muğla'nın dört bir yanında gerçekleşen ve gerçekleşecek olan satışlara eklendiği duyuruldu.

Altını çizerek ifade ediyorum: "Bizim ata mirasına sahip çıkmaktan anladığımız bu değil! Belediyecilikte borç ödeme yaklaşımımız bu değil! Birlikte Muğla'yı yönetmek, yönetime halkı da dahil etme anlayışımız bu değil! 100. Yılını geride bıraktığımız Cumhuriyet'i müdafaa etme ve ilelebet koruma bilincimiz bu değil!" Kendilerine "Mustafa Kemal Atatürk'ün Partisi" diye rol biçen Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği hali esefle kınıyoruz. Biz sorularımızın cevabını başta muhatabımız CHP İl Başkanlığından, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve bahsi geçen ilçelerin belediye başkanlarından bize değil kamuoyu bilgilendirmesi adı altında basına vermelerini istiyoruz. Belediye taşınmazlarının satışa çıkarılması konusunun siyaset malzemesi değil, devlet meselesi olduğu hassasiyetinin kendileri tarafından da gözetilmesini rica ediyoruz.

Son olarak belirtmek isterim ki

Arkadaşlar siz, Muğla halkına, senelerdir CHP yönetiminde olan bu belediyelerin nasıl ve hangi hizmetler dolayısıyla borçlandırıldığını, şimdi işlerin neden halka ait taşınmazları satmaktan başka çözüme kavuşamaz hale geldiğini açıklamak zorundasınız. Sattığınız taşınmazları, kime, hangi şartla sattığınızın hesabını da halka vermekle yükümlüsünüz. Polemik değil, halk için icraat bekliyoruz, oturduğunuz makamların gereğini yapmak boynunuzun borcudur. Bu borcun ertelemesi de söz konusu olamaz. Ve bu soruların cevabını belki yine bize değil, ama bu sefer lütfen Muğlalı hemşerihlerimize verin. Kamoyuna saygıyla duyururuz"