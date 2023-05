MHP’li aday Yücel Bulut: “Sandığa attığımız her oyun, PKK terör örgütüne atılmış bir mermi olduğunu bilerek atacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili ve Adayı Yücel Bulut'un Tokat'ın bir köyünde, seçim çalışmaları sırasında çekilen bir videosu sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Bulut, 7'li koalisyonun Kandil'deki terör örgütü elebaşlarından medet umar hale geldiğini ifade edip "Ben kendim için değil, Cumhurbaşkanımıza oy istemeye geldim. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek vatan borcudur, bunu bilin. Kendim için oy istemeye ar ederim" demişti.

"HER OY PKK'YA SIKILMIŞ BİR MERMİ"

MHP'li aday Yücel Bulut, sosyal medya hesabından "Adayımız, Recep Tayyip Erdoğan'dır…" ifadelerini kullanarak yeni bir paylaşım yaptı. Bulut, videolu paylaşımında şunları söyledi: "Kandil'den Türk milletini tehdit edenler, Pensilvanya'dan Türk milletine istikamet çizmeye kalkanlar, 'Türkiye'de seçimlere müdahale edeceğiz' diyen Amerikan başkanı, Türk ikbal ve istikbalini ayaklar altına almak isteyen her kim varsa bizi iyi dinlesinler ve duysunlar. Sandığa attığınız her oyun, Sütçü İmam'ın Fransız askerine sıktığı kurşun kadar şerefli olduğunu bilerek atacağız. Recep Tayyip Erdoğan'a 'Evet' deyip sandığa attınız her oyun, PKK terör örgütünün elebaşlarına sıkılmış, namuslu şerefli birer mermi olduğunu bilerek atacağız. Hepinize inat, tüm dünyaya inat, hoplasanız da zıplasanız da çığırsanız da hepinize inat adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir kere daha devletin başına oturacaktır."