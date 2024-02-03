MHP’li Başkan Adayı Küçükkurt: Afyon için “Birliğin Gücüyle” yola çıktık

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, beraberinde; MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İl Başkanı Ahmet Kahveci, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Danaoğlu ile birlikte; Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Oruç, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner ve Aksa Afyon Doğalgaz Şirket Müdürü Tuncay Gezer'i ziyaret etti.

HER ZAMAN BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Her daim hemşehrilerimizle, esnaf ve sanatkârlarımızla beraberdik." diyen MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, "Milliyetçi Hareketin belediyecilik anlayışının temelinde; sahipsizlerin sahibi, çaresizlerin çaresi olmak vardır. Bu anlayışın gereği de MHP'nin üretken belediyeciliği ile hayat bulmaktadır. Biz hemşehrilerimizin teveccühü ile göreve seçildiğimiz günden itibaren Kadim şehrimiz Afyonkarahisar'a hizmet etmek için gece gündüz çalıştık. Ancak bu çalışmalarımızı laf olsun dostlar iş başında görsün tarzıyla yapmadık. Vatandaşlarımızla istişare ederek sorunların çözümünde ortak akıl yürüttük." ifadelerini kullandı.

ÜRETKEN BELEDİYECİLİĞİN BİRİNCİ KURALI HALKLA İÇ İÇE HİZMET ANLAYIŞI

MHP'nin üretken belediyeciliğinin temel prensiplerinden birisinin de halkla iç içe hizmet anlayışı olduğunu kaydeden MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci, "Üretken belediyecilik, bölücülüğe ve ayrımcılığa karşı geliştirilen önemli ve etkili bir belediyecilik anlayışı olarak, hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hem de hizmette kalite, etkinlik ve sürekliliği sağlayan bir yerel yönetim anlayışıdır." dedi.

MHP TEŞKİLATLARINDA KİMSE KOLTUK, MAKAM VE İKBAL PEŞİNDE DEĞİLDİR

Tabandan tavana kadar MHP teşkilatlarında kimsenin koltuk, makam ve ikbal peşinde olmadığını dile getiren MHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Danaoğlu, "Gittiğimiz her yerde adayımız Sezer Küçükkurt bey vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ayağı yere basan uçuk kaçık projelerle değil Afyonkarahisarımızın gelişimine katkı sağlayacak projelerle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte sahada çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmıyoruz." diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR İÇİN "BİRLİĞİN GÜCÜYLE" YOLA ÇIKTIK

Afyonkarahisar için "Birliğin gücüyle" diyerek yola çıktıklarının önemle altını çizen MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, "Partimizin yerel yönetim anlayışı, kimsenin kimseye muhtaç olmamasını temin etmektir. Esnafımız, iş insanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız odalarla ve toplumumuzun tüm kesimleriyle sürekli işbirliğine içerisinde olacağız. Şehrimizi hemşehrilerimizle birlikte yöneteceğiz." şeklinde konuştu.