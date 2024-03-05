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Giriş Tarihi: 5.3.2024 11:17 Son Güncelleme: 5.3.2024 12:24

MHP’li başkanın evine taşlı saldırı

Afyonkarahisar’ın Merkeze bağlı MHP’li Değirmenayvalı Belde Belediye Başkanı Erol Barutçu’nun evine taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
MHP’li başkanın evine taşlı saldırı

Afyonkarahisar'ın Merkeze bağlı Değirmenayvalı Beldesinde yaşayan Abdullah C., isimli şahıs Değirmenayvalı'nın MHP'li Belediye Başkanı Erol Barutçu'nun evine taşla saldırdı. Birkaç defa evin camına taş atan şahıs camı kıramayınca olay yerinden ayrıldı.

MHP'li başkanın evine taşlı saldırı | Video

Kameralara saniye saniye yansıyan olayda, Abdullah C.'nin aracı ile Belediye Başkanı Erol Barutçu'nun evinin önüne geldiği ve yerden aldığı büyük bir taşı defalarca cama vurduğu ancak camın kırılmadığı görünce aracına binip uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan Belediye Başkanı Erol Barutçu, 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'den Merkez İl Genel Meclis Üyesi Adayı oldu.

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MHP’li başkanın evine taşlı saldırı
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