MHP’li kadınlardan gövde gösterisi

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Serdar Soydan, İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, İlçe Başkanları, İlçe Kaçep başkanları, Bayan Meclis Üyeleri, Sendika Başkanları ve Mhp li kadınların katıldığı programda birlik ve beraberliğin resmi bir kere daha ortaya konulurken, Mersin de Milliyetçi Hareket Partisinin güçlü ayak sesleri duyuldu.

Programı düzenleyen Kaçep yöneticileri adına konuşma yapan Mersin KAÇEP Başkanı Fadime Şen; partili kadınlara fedakârlıkları için teşekkür etti. Şen, "2023 Lider Ülke Türkiye ülkümüzün hayata geçirilmesinde kadınlarımızın payı büyük olacaktır. Sizlerin sarsılmaz imanı ve azmi ile yarınlarımızı en güzel şekilde inşa edeceğiz." diyerek teşkilatına güvenini vurguladı.

Coşkulu kalabalığa hitap eden Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli Milliyetçi Hareket Partisinde aktif siyaset yapan kadınlara teşekkürlerini iletirken "Partimiz çatısı altında kadınlarımızın çalışmalarını takdirle izliyoruz. İl Başkanı olarak her daim kadınlarımızın destekçisi olmaya devam edeceğim. Mersin'de kadın ilçe başkanı, Kadın Milletvekili, Kadın Meclis Üyeleri olmasını arzu ediyorum. " dedi

Programa katılan MYK Üyesi Serdar Soydan ise; "Bizim tarihimiz Türk Kadının kahramanlıkları ile doludur. Geçmişten günümüze Türk Kadını ülke yönetiminde, savaş meydanlarında, sosyal yaşamda, iş hayatında başarılarını kanıtlamıştır. Önümüzdeki seçimlerde de sizlerle başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır." ifadelerini kullanarak Mhp'li kadınlara teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından program Kunter Kurt etkili iletişim sunumları ile devam etti. Kimi zaman salonu kahkahalara boğan, kimi zaman duygusal anlar yaşatan Kunter Bey'in sunumu salonda büyük bir dikkatle takip edildi. Samimiyetin doruk noktasına ulaştığı program Kunter Kurt'a çiçek ve plaket taktimi ile sona erdi.