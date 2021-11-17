MHP’li Öztürk: "Çiftçimizin daima yanındayız"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TBMM'de yaptığı konuşmada, yaz boyunca Kırıkkale'nin birçok köyünde yaşanan kuraklık sorunun hem sosyal hem de ekonomik sıkıntılara yol açtığını belirterek, "Yeterli yağışın gerçekleşmemesi sebebiyle ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi, Kırıkkale'de de çiftçilerimiz kuraklık mağduriyeti yaşamışlardır" dedi.

KIRIKKALE'YE ÖNCELİK TANINSIN

Ödemelerin bir an önce yapılması ve bu konuda da Kırıkkale'ye öncelik tanınması konusunda Tarım ve Orman Bakanıyla yaptığı görüşmelerle ve girişimlerle, Bakanlığın, zararların ödenmesi konusunda çalışmalarını tamamladığını ve kimlerin yararlanacağını kamuoyuna açıkladığını kaydeden MHP'li Öztürk, "Ancak gelinen noktada Kırıkkale'de olduğu gibi tüm Türkiye'de kuraklıktan zarar gören ve bu zararları halen karşılanmayan çiftçilerimiz ekim çalışmalarına başlamışlardır" diye konuştu.

GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK ARTTI

Girdi maliyetlerinin çok arttığını ve elden aldığı borçla tarlasını ekmeye çalıştığını kaydeden MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Çiftçilerimize bir an önce kuraklık zararlarının ödenmesini çok önemli bulmakta ve onlar adına bu ödemelerin ivedilikle gerçekleşmesini beklemekteyiz," şeklinde konuştu.

ÇKS'YE KAYITLI OLMAYANLARA DA ÖDEME YAPILMALI

"Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sistematik bir şekilde işlerin yürütülebilmesi için elbette önemlidir," diyen MHP'li Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak, her şeyden önce şu gerçek göz önüne alınmalıdır: Nasıl ki kuraklık ÇKS kayıt sistemini gözetmediyse, zarar ödemelerinin de bir defalığına ÇKS'ye kayıtlı olmayan çiftçilerimizi de kapsaması yerinde olacaktır. Aksi halde çiftçilerimizin mağduriyeti artacaktır."