Haberler Yaşam Haberleri MHP’li Öztürk: "Çiftçimizin daima yanındayız"
Giriş Tarihi: 17.11.2021 17:32 Son Güncelleme: 17.11.2021 17:34

MHP’li Öztürk: "Çiftçimizin daima yanındayız"

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MHP’li Öztürk: Çiftçimizin daima yanındayız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, dün TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yaz mevsiminde yaşanan yetersiz yağış sebebiyle ortaya çıkan kuraklığın yol açtığı sıkıntıların giderilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını, ödemelerin bir an önce başlatılması için görüşmeler yaptığını söyledi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TBMM'de yaptığı konuşmada, yaz boyunca Kırıkkale'nin birçok köyünde yaşanan kuraklık sorunun hem sosyal hem de ekonomik sıkıntılara yol açtığını belirterek, "Yeterli yağışın gerçekleşmemesi sebebiyle ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi, Kırıkkale'de de çiftçilerimiz kuraklık mağduriyeti yaşamışlardır" dedi.

KIRIKKALE'YE ÖNCELİK TANINSIN

Ödemelerin bir an önce yapılması ve bu konuda da Kırıkkale'ye öncelik tanınması konusunda Tarım ve Orman Bakanıyla yaptığı görüşmelerle ve girişimlerle, Bakanlığın, zararların ödenmesi konusunda çalışmalarını tamamladığını ve kimlerin yararlanacağını kamuoyuna açıkladığını kaydeden MHP'li Öztürk, "Ancak gelinen noktada Kırıkkale'de olduğu gibi tüm Türkiye'de kuraklıktan zarar gören ve bu zararları halen karşılanmayan çiftçilerimiz ekim çalışmalarına başlamışlardır" diye konuştu.

GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK ARTTI

Girdi maliyetlerinin çok arttığını ve elden aldığı borçla tarlasını ekmeye çalıştığını kaydeden MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Çiftçilerimize bir an önce kuraklık zararlarının ödenmesini çok önemli bulmakta ve onlar adına bu ödemelerin ivedilikle gerçekleşmesini beklemekteyiz," şeklinde konuştu.

ÇKS'YE KAYITLI OLMAYANLARA DA ÖDEME YAPILMALI

"Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sistematik bir şekilde işlerin yürütülebilmesi için elbette önemlidir," diyen MHP'li Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak, her şeyden önce şu gerçek göz önüne alınmalıdır: Nasıl ki kuraklık ÇKS kayıt sistemini gözetmediyse, zarar ödemelerinin de bir defalığına ÇKS'ye kayıtlı olmayan çiftçilerimizi de kapsaması yerinde olacaktır. Aksi halde çiftçilerimizin mağduriyeti artacaktır."

EN ÇOK OKUNANLAR

A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Karadağ-Türkiye maçı sonrası flaş Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz sözleri!
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
Son Dakika Haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Akşener, Kılıçdaroğlu, Türkkan ve TÜSİAD tepkisi: Hayatınız yalan!
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
Hem küfürbaz hem dolandırıcı! Türkkan'ın Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı!
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika: 3. Lig'den gelen Kerem Aktürkoğlu şimdiden o yıldızları solladı! Aykut Kocaman, İrfan Can, Metin Tekin, Yusuf Yazıcı...
SON DAKİKA! Başak Cengiz'i öldüren samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum
Son dakika: Ermenistan sınırında çatışma! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
MHP’li Öztürk: "Çiftçimizin daima yanındayız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA