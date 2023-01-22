MHP’li Öztürk Fatma teyzeye yeni ev yaptırdı

Fatma Teyze için yeni yaptırdığı evin tesliminde kısa bir açıklama yapan MHP Milletvekili Öztürk; "O talihsiz günde; Fatma Teyzemize Halil Öztürk olarak, yanan evini yeniden yapacağımızın sözünü vermiştik. O günden bu yana tüm imkânlarımızı seferber ederek, Fatma teyzemizi yeni evine kara kış bastırmadan bugün kavuşturduk. Hem Şahsım, hem de burada olan gönül dostlarımız, bugün Fatma Teyzemizin yeni evini teslim etmemizin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Fatma Teyzemiz bugünden sonra güle güle, kazasız belasız, sağlıkla yeni evinde otursun. Bizler yine onun ve diğer ihtiyaç sahiplerinin imkânlarımız elverdiği ölçüde yanında, yöresinde olacağız. Kırıkkalemize hizmet aşkıyla çıktığımız bu anlamlı hizmet yolculuğunda yorulmayacağız, usanmayacağız, her daim Kırıkkale'nin ve Saygıdeğer Hemşehrilerimizin yanında olacağız" diyerek, törene katılan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Milletvekili Öztürk açıklamasında; "Geçtiğimiz Eylül ayında Fatma Teyzemizin evinin yandığını duyar duymaz hemen soluğu yanında alarak, gerekli incelemeleri yapmış ve teyzemize o gün için ihtiyaç duyduklarını MHP olarak temin etmiştik. Daha sonra ben de Fatma Teyzeye bir söz vererek, yanan evinin yenisini yaptıracağıma dair söz vermiştim. Hamdolsun sözümüzü tuttuk, çok mutluyuz. Biliyorsunuz ki; MHP öteden bu tarafa Türkiye'nin her yerinde Teyzelere, Amcalara, Nenelere, Dedelere sahip çıkmakta, kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaktadır. Biz de Kırıkkale'de MHP olarak Fatma teyzemizin yanında olduk, bugüne kadar gereksinim duyduklarını sağlamaya gayret gösterdik." dedi.

ÇOK SAYIDA MHP YÖNETİCİSİ VE TEŞKİLATI KATILDI

Bahşılı'da yaşanan Fatma Teyzenin yeni evinin teslim törenine; MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, MHP İl Başkanı Av. Murat Abalı, MHP Merkez İlçe Başkanı Faruk Akbulut, MHP Bahşılı İlçe Başkanı Mustafa Fak,ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, Fatma Teyzenin mutluluğu gözlerinden okunurken, MHP'nin bu anlamlı desteğinin maneviyatı törenin her anında gözlendi.