Haberler Yaşam Haberleri MHP’li Öztürk: Türkiye sınırlarına komşu bir terör devletine asla müsaade etmemeli
Giriş Tarihi: 3.6.2024 14:37 Son Güncelleme: 3.6.2024 15:44

MHP’li Öztürk: Türkiye sınırlarına komşu bir terör devletine asla müsaade etmemeli

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 2011 yılından bu yana iç savaşın sürdüğü Suriye’de Türkiye’ye komşu Suriye kentlerinde ne yazık ki Pkk hakimiyeti söz konusu oldugunu söyledi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MHP’li Öztürk: Türkiye sınırlarına komşu bir terör devletine asla müsaade etmemeli

İç savaşı ve kaosu fırsat bilen bölücü terör örgütü 11 Haziran'da kendi hakimiyetindeki bölgede sözde bir seçim gerçekleştireceğini söyleyen MHP'li Öztürk, "Seçimin şartlarından biri olarak 18 yaşını geçse dahi Pkk'nın sözde silahlı yapılanmasında görev almış olmak şartı bulunuyor. Türkiye'de dahi geçmişte köylerde ve bazı kent merkezlerinde seçim süreçlerinde kurulan baskılar, tehdit ve şantajlar göz önünde bulundurulursa bebek katili bir terör örgütünün gerçekleştireceğini ilan ettiği seçimlerden ne beklenilebilir ki" dedi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "2017'de Barzani'nin gerçekleştirmek istediği sözde referandum bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesi ve kararlı duruşuyla nasıl engellendiyse Suriye'de gerçekleştirilmek istenen İsrail'in sözde uydu devletini kurma girişimi de yine aynı şekilde engellenmelidir.
Suriye yönetimi başta olmak üzere bölge ülkeleri bu duruma kayıtsız ve sessiz kalırsa Türkiye sınırlarına komşu bir terör devletine asla müsaade etmemelidir. Gerekeni gerektiği zamanda en sert şekilde göstermelidir. Terör yapılanması bir an önce imha edilerek Suriye huzura kavuşturulmalı iki ülkenin komşuluk bağları güçlendirilmelidir" dedi.

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MHP’li Öztürk: Türkiye sınırlarına komşu bir terör devletine asla müsaade etmemeli
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