MHP’li Şahin’den İYİ Partili Dervişoğlu’na sert tepki

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin İzmir İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) yönelik sözlerine MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den tepki geldi. Dervişoğlu, AK Parti'nin tek başına iktidarda olmadığını savunarak "Milliyetçi Hareket Partisi olmasaydı Adalet ve Kalkınma Partisi bugün iktidarda olamayacaktı. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisine verilmiş oyların aslında Adalet ve Kalkınma Partisine verilmiş oylardan sayılacağı, tarafımdan ifade edilmiş olsun." iddiasında bulunmuştu.



İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu

"İBRETLE İZLİYORUZ"

Dervişoğlu'nun açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Şahin, "Türk siyasetinde CHP'nin, HDP'nin peşine takılıp oraya sürüklenenlerin hazin sonlarını ibretle izliyoruz. Hele bu sürüklenenler kendi içimizden ayrılanlar olursa bu bizler açısından daha acı olmaktadır. Bu ibretlik vakalardan birisi de İP İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu'dur" dedi.

GÖZÜNE GİRMEK İÇİN

Dervişoğlu'nun CHP ve HDP'nin gözüne girmek adına geçmişini yok saydığını söyleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Bu şahıs son zamanlarda CHP ve HDP'nin gözüne girmek adına geçmişini yok sayan Mankurt gibi söylemlerde bulunmakta ve MHP'ye yönelik hadsizliğine her gün birini eklemektedir. Yeni kapısında yeni kimliğini güçlendirmek için bunu yapmaktadır. "CHP'ye oy akışını sağladık" diyen bu Mankurt'un partisi İP'in Genel Sekreteri değil miydi? MHP'ye verilen oylar AK Parti'ye gidiyorsa, İP'e verilen oylar CHP'ye, HDP'ye gitmiyor mu? Yerel seçimlerde aday çıkarmayıp CHP'nin adaylarına HDP ile birlikte oy veren bunlar değil mi? Cumhur ittifakı güçlü bir şekilde milli konularda, terörle mücadelede işbirliği halinde iken Diyarbakır Sur'daki PKK'lılara ağıtlar yakan,"Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" diyen, İzmir'i Yunanlaştırma,Rumlaştırma adımları atan Tunç Soyer'le neyin samimiyetini yaşıyorsun Mankurt? İP'e verilen her oy CHP'ye, HDP'ye verilen oy, Mehmetçiğe Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta sıkılan kurşundur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun teskere ihanetinin üstünü örtmek için "HDP meşrudur" diyerek kelime cambazlığı yapan Mankurt sen aynada kendine bak! MHP'ye verilen her oy vatana sahip çıkmaktadır. Cumhur ittifakına verilen her destek güçlü Türkiye'nin sigortası, düşmanlarımız karşısında milli bir zırhtır." İfadelerini kullandı.