MHP’nin “Adım Adım 2023” Toplantısı Tarsus’ta yapıldı

Devlet Parkı Toy bahçesinde yapılan toplantıya MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP MYK üyesi Serdar Soydan, MHP Merkez Disiplin Kurulu Genel sekreteri Kürşat Türker Ercan, Mersin'in 8 ilçesindeki MHP'li Belediye Başkanları, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Tarsus ilçe Başkan vekili, Belediye Meclis üyeleri, Tarsus'ta faaliyet gösteren Meslek Odası Başkanları, STK Temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda konuşan MHP Mersin il Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve ilçe başkan vekili Ali Şimşek, Adım Adım 2023" diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ve emriyle tüm ilçelerde bu toplantıları en geniş bir şekilde düzenlediklerini söylediler.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, "Genel başkanımız özellikle devletimize, milletimize karşı emperyal güçlerin kurduğu oyundan, oyunun bir parçası olan, kendilerinin Millet İttifakı, bizim zillet ittifakı dediğimiz, başını CHP'nin çektiği, benzemezlerin bir araya geldiği ittifak yenilmeye mahkumdur. Çünkü bu millet çeşitli emperyal güçler ve terör örgütleri ile içli dışlı bir şekilde memlekete bir oyun kuruyorlar. Bu oyunu bozmak ve halkımıza anlatmak için buradayız" dedi.

Baki Şimşek, "Önümüzdeki 2023 seçimlerinde Cumhur ittifakı olarak Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmak ve ardından yapılacak olan yerel seçimlerde de kaybettiğimiz Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyesini geri almak istiyoruz.2019 yerel seçimlerinde bir yol kazası yaşadık ve bunu önümüzdeki yerel seçimlerde mutlaka telafi edeceğiz. Yiğit düştüğü yerden kalkacaktır" diye konuştu.

Toplantının ardından MHP heyeti Yarenlik alanında esnaf ziyaretlerinde bulunduktan sonra, Tarsus Cem ve Kültür Evi ile Alevi Kültür Dernekleri Tarsus şubesini ziyaret etti.