MHP’nin son reklam filmini milyonlar izledi: İmamoğlu’nun algı belediyeciliği...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Yerel Seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı adaylığında ise MHP, Cumhur İttifakı'nın adayı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u destekliyor.

REKLAM FİLMİNİ MİLYONLAR İZLEDİ

Yaklaşan seçimler öncesinde ise MHP İstanbul İl Başkanlığı yerel seçimlerle ilgili bir reklam filmi yayınladı. Bu reklam filmi hem MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından hem de MHP İstanbul İl Başkanlığı hesabından "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notuyla paylaşıldı. Kısa sürede izlenme rekoru kırılan filmin içeriği ise şöyle:

GÖRÜNENLE ASIL OLAN ARASINDA FARK ANLATILDI

CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun algı ve sosyal medya belediyeciliğine gönderme yapılan MHP'nin reklam filminde görünenle asıl olan arasındaki farka dikkat çekiliyor. Reklam filminde ise ilk olarak bir dağa bir erkek tırmanırken gösteriliyor. Bu kişinin tırmanma esnasında yaşadığı güçlük ve yamaçtan düşme tehlikesi ve çığlığı ilk anda izleyiciye sunuluyor.

NASIL ALGI YAPTIKLARI GÖSTERİLDİ

İlk bakışta tehlikeli ve meşakkatli bir durum olduğu zannedilirken, yan tarafında düz yolda yürüyen iki ayak beliriyor. O esnada kamera açısını değiştiriyor ve dağa tırmandığı görülen şahsın aslında yerde uzandığı, ayakta ise insanların olduğu görülüyor. Bir reklam filminde nasıl algı yapıldığını anlatan reklam filmiyle İmamoğlu'nun algı ve sosyal medya belediyeciliğine dair bir eleştiriye yer veriliyor. Filmin en sonunda ise "Reklamla değil, hizmetle. Algıyla değil azimle. Bahaneyle değil sistemle, birliğin gücüyle hep birlikte" deniliyor.

İMAMOĞLU'NA BENZETİYORLAR

İmamoğlu'nun eleştirildiği reklam filmi ise sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Reklam filminde başrolü oynayan kişi ile İmamoğlu'nu benzetenlerde de reklam filmini sosyal medyadan paylaşarak eleştirilerini dile getiriyor. Ayrıca İBB Başkan Adayı Murat Kurum da MHP'nin reklam filmini paylaşarak "Birliğin gücüyle… Hep birlikte" cümlelerini paylaştı.