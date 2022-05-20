Mide ameliyatı oldu hayatı kâbusa döndü

İngiltere'de yaşayan Ayşe Karabulut (34), 2016'da fazla kilolarından kurtulmak için geldiği İstanbul'da ameliyat sonrası günlerce yoğun bakımda kaldı. İngiltere'ye döndükten sonra defalarca ameliyat oldu. 6 yıl boyunca geçirdiği sayısız ameliyat nedeniyle defalarca ölümden döndüğünü ve evliliğinin bittiğini ileri süren mağdur kadın, şikâyetçi oldu.Ayşe Karabulut, İngiltere'de yaşıyordu. Aşırı kilosu olan genç kadına geçtiğimiz yıllarda kiloları nedeniyle "obezite" tanısı konuldu. Fazla kilolarından rahatsız olan Karabulut, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonrası, Beşiktaş'taki bir hastaneyle anlaşan Karabulut, 6 Mayıs 2016'da İstanbul'a geldi. Genç kadın, Dr. Ali K. tarafından ameliyat edildi.İddiaya göre genç kadın, ameliyat sonrası vücudunda oluşan sızıntı nedeniyle zor günler yaşadı. Tüm vücudunu enfeksiyon kaplayan Karabulut, aylarca yoğun bakımda tedavi altına alındı. Uzun süren tedavinin ardından kendisine gelen mağdur kadın, hastaneden taburcu edildi. Hastane tarafından verilen raporla yaşadığı İngiltere'ye dönen genç kadının vücudundaki sorunlar her geçen gün artarak devam etti. Yine iddiaya göre, genç kadına İngiltere'deki hastanede vücudundaki sorunların yanlış ameliyat nedeniyle olduğu söylendi.Defalarca İngiltere'de ameliyat masasına yatan Ayşe Karabulut, geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Beşiktaş'ta yapılan tüp mide ameliyatının ardından 5 yıldan bu yana çok zor günler yaşadığını söyleyen ve yıllarca fiziksel olarak tedavi olmak zorunda kaldığını belirten genç kadın, yaşadıkları nedeniyle evliliğinin de bittiğini iddia etti. Yanlış tedavi nedeniyle maddi ve manevi büyük kayıplar yaşadığını ileri süren Ayşe Karabulut'un ihbarı üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.