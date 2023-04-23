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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor yine ölüm

Özel bir hastanede Prof. Dr. Alper Çelik tarafından mide küçültme ameliyatı olan Menşure Bakan (63) hayatını kaybetti. Doktor hakkında daha önce, ‘ölüme neden olma’ suçundan dava açılmıştı

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor yine ölüm
63 yaşındaki Menşure Bakan, kronik şeker hastasıydı. Tedavi maksadıyla ünlü Prof. Doktor Alper Çelik'e müracaat eden Bakan, 'Mide Küçültme' ameliyatı için 28 Ocak 2019 günü hastaneye yatırıldı. Ameliyattan sonra taburcu edilen Bakan, iddiaya göre ağrılar içinde kıvranıyor ve günlerdir de tuvaletine çıkamıyordu. Sağlık durumu kötüye giden Bakan'ın ameliyattan 17 gün sonra mide kaçağı tablosu oluştuğu belirlendi. Mesude Bakan, drenaj ve antbiyotik tedavisi başlamasına rağmen tedaviye yanıt vermedi ve hayatını kaybetti.
Yaşlı kadının ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturmada dosya, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp, ölen şahsın ameliyatı sonrasında olmaması gereken 'kaçak' olarak nitelenen komplikasyonun geliştiği, ancak hasta bakım ve kontrolünde ihmallerin bulunduğu açıklanarak bu ihmallerin meydana gelen ölüm olayıyla illiyet ilişkisinin bulunduğu belirtildi. Hastanın uygun ortamda tedavi edilmemesinin yanı sıra kaçağa bağlı komplikasyonun engellenmesinde ihmali hareketlerin bulunduğu, bundan ötürü de şüpheli doktorun kusurlu olduğu rapor edildi.



AYNI DOKTOR AYNI İHMALLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili Prof. Doktor Alper Çelik hakkında, 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan dava açıldı. Ayrıca hakkında, 'Ölüme neden olma' suçundan dava açılan ünlü Doktor, Bülent Zaim ve Selahhatin Serin isimli iki hastasının ölümünden sorumlu tutuluyor.

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Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor yine ölüm
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