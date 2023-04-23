Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor yine ölüm

63 yaşındaki Menşure Bakan, kronik şeker hastasıydı. Tedavi maksadıyla ünlü Prof. Doktor Alper Çelik'e müracaat eden Bakan, 'Mide Küçültme' ameliyatı için 28 Ocak 2019 günü hastaneye yatırıldı. Ameliyattan sonra taburcu edilen Bakan, iddiaya göre ağrılar içinde kıvranıyor ve günlerdir de tuvaletine çıkamıyordu. Sağlık durumu kötüye giden Bakan'ın ameliyattan 17 gün sonra mide kaçağı tablosu oluştuğu belirlendi. Mesude Bakan, drenaj ve antbiyotik tedavisi başlamasına rağmen tedaviye yanıt vermedi ve hayatını kaybetti.Yaşlı kadının ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturmada dosya, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp, ölen şahsın ameliyatı sonrasında olmaması gereken 'kaçak' olarak nitelenen komplikasyonun geliştiği, ancak hasta bakım ve kontrolünde ihmallerin bulunduğu açıklanarak bu ihmallerin meydana gelen ölüm olayıyla illiyet ilişkisinin bulunduğu belirtildi. Hastanın uygun ortamda tedavi edilmemesinin yanı sıra kaçağa bağlı komplikasyonun engellenmesinde ihmali hareketlerin bulunduğu, bundan ötürü de şüpheli doktorun kusurlu olduğu rapor edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili Prof. Doktor Alper Çelik hakkında, 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan dava açıldı. Ayrıca hakkında, 'Ölüme neden olma' suçundan dava açılan ünlü Doktor, Bülent Zaim ve Selahhatin Serin isimli iki hastasının ölümünden sorumlu tutuluyor.