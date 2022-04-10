Mide küçültmede aynı doktor yine ölüm

İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede Prof. Dr. Alper Çelik tarafından mide küçültme ameliyatı olmak için bıçak altına yatan 50 yaşındaki Selahattin Serin, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. İzmir'de yaşayan evli ve iki çocuk babası Selahattin Serin, fazla kilolarından dolayı mutsuzdu. Serin, Prof. Dr. Alper Çelik ile görüşerek mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. 27 Aralık 2017'de ameliyat masasına yatan Serin, Prof. Dr. Çelik ve ekibi tarafından Şişli'deki özel bir hastanede ameliyat edildi. İddiaya göre 5 gün hastanede kalan Serin, ağrılar içinde kıvranmasına ve günlerdir tuvalete çıkamamasına rağmen, ağrının ameliyattan kaynaklandığı belirtilerek taburcu edildi.İzmir'e dönen Serin, fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Serin'in ailesi ölümle ilgili şikayetçi oldu. Adli Tıp Kurumu raporunda, Serin'in ölümünün 'Morbid obezite' ameliyatı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili doktor Alper Çelik hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. İddianamede, komplikasyonlar gelişmesine ve doktora da bildirilmesine rağmen ölen şahsın hatalı olarak taburcu edildiği ve durumunun aciliyeti bildirilmeksizin bir tıbbi kuruluşa yönlendirilmediği, bundan ötürü de şüpheli doktorun meydana gelen ölümde kusurunun bulunduğu rapor edildi.PROF. Dr. Alper Çelik hakkında 2019'da mide küçültme ameliyatı yaptığı 42 yaşındaki Bülent Zaim isimli vatandaşın ölümüyle ilgili geçen yıl "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı. Çelik Ayrıca gerekli yeterliliklere sahip olmaması nedeniyle Çelik'in sahibi olduğu özel hastanenin kapısına kilit vurulmuştu. Söz konusu hastanede yapılan bir ameliyatta HIV virüsü taşıyan bir hastada kullanılan tibbi malzeme değiştirilmesi gerekirken, 3 günde 15 hasta daha aynı sıvıyla ameliyat edilmişti. Ameliyat sonrası 3 hasta yaşamını yitirmiş, Çelik hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çelik bazı hastaları tarafından maddi tazminat davalarıyla da karşı karşıya kalmıştı.