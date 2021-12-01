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Giriş Tarihi: 1.12.2021 11:51 Son Güncelleme: 1.12.2021 11:51

Midelerinden uyuşturucu çıktı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Midelerinden uyuşturucu çıktı

Diyarbakır’da şüphe üzerine gözaltına alınan İran uyruklu 3 kişinin çekilen tomografisinde midelerinden uyuşturucu çıktı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Risk Analizi uygulamasında, Diyarbakır otogarında polislerin dikkati sayesinde İran vatandaşı A. S. G., Y. Y. B ve S. E. Z. isimli şahıslarların tedirgin ve yavaş hareketlerinden bedenlerinde uyuşturucu madde taşıdıkları yönünde yoğun şüphe oluştu.

Söz konusu şahısların hastanede çekilen tomografisinde, S. E. Z.' den 2 kapsül halinde 74,36 gr Metamfetamin, 18 kapsül halinde 172,8 gr Eroin, Y. Y. B'den 3 kapsül halinde 115,05 gr Metamfetamin, 39 kapsül halinde 351,18 gr Eroin ve A. S. G.'den ise 2 kapsül halinde 75,83 gr Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Toplam 7 kapsül halinde 265,24 gr Metamfetamin maddesi, 57 kapsül halinde 523,9 gr Eroin maddesi ele geçirilinen 3 İranlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Midelerinden uyuşturucu çıktı
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