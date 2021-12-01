Midelerinden uyuşturucu çıktı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Risk Analizi uygulamasında, Diyarbakır otogarında polislerin dikkati sayesinde İran vatandaşı A. S. G., Y. Y. B ve S. E. Z. isimli şahıslarların tedirgin ve yavaş hareketlerinden bedenlerinde uyuşturucu madde taşıdıkları yönünde yoğun şüphe oluştu.
Söz konusu şahısların hastanede çekilen tomografisinde, S. E. Z.' den 2 kapsül halinde 74,36 gr Metamfetamin, 18 kapsül halinde 172,8 gr Eroin, Y. Y. B'den 3 kapsül halinde 115,05 gr Metamfetamin, 39 kapsül halinde 351,18 gr Eroin ve A. S. G.'den ise 2 kapsül halinde 75,83 gr Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Toplam 7 kapsül halinde 265,24 gr Metamfetamin maddesi, 57 kapsül halinde 523,9 gr Eroin maddesi ele geçirilinen 3 İranlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.