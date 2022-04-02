Midesinde 352 adet uyuşturucu ile ölü bulundu

31 Mart tarihinde havayolu ile Trabzon'a gelen Ahmet I. (27), Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bir otele yerleşti. Dün öğlen saatlerinde Ahmet I, otel odasından çıkmadığı fark edildi. Odaya kat görevlisi tarafından girildiğinde ise Ahmet .I'yı yatağın üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu.

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ahmet I'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ve polis ekipleri tarafından Ahmet I'nın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hakkari nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Ahmet I'ye yapılan otopside, midesinde poşet içerisinde 352 adet olmak üzere toplam 552 gram uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilirken, Ahmet I.'nın ise uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi. Ahmet I'nın mide ve bağırsaklarında erimiş ambalaj kağıtları içerisinde uyuşturucu maddeye rastlanması nedeniyle ölüm nedeninin midesindeki uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucu zehirlenme olduğu değerlendirildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.