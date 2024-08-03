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Giriş Tarihi: 3.8.2024 09:12 Son Güncelleme: 3.8.2024 09:38

Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri’ye il dışından uyuşturucu getirdiği belirlenen bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin hastanede çekilen röntgen filminde midesinde uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 23 yaşındaki M.R.B'nin il dışından uyuşturucu madde getirdiğini belirledi.

Evine yapılan baskında gözaltına alınan M.R.B, hastaneye götürülerek muayene ettirildi. M.R.B'nin çekilen röntgen filminde midesinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

M.R.B'nin midesindeki uyuşturucu doktorlar tarafından çıkarıldı. Mideden 77 kapsül içinde 1 kilo 134 gram afyon sakızı çıkartıldı. M.R.B tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Narkotik şubeye götürüldü.

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Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
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