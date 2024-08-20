Midesinden 2 kilo kıl yumağı çıktı

Hatay'da karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran genç kızın midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıkarıldı. İskenderun ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Ö.A., karın ağrısı şikâyetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli, yaptığı endoskopi sonucu Ö.A.'nın midesinde kitleye rastladı.Ameliyata alınan genç kızın midesinden, 2 kilogram ağrılığında ve 50 santimetre uzunluğunda kıl yumağı çıkarıldı. Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağının mideyi tamamen doldurduğunu belirten Belli, ilk kez bu boyutta bir kıl yumağı gördüğünü anlattı. Genç kızın servisteki tedavisinin ardından taburcu edileceği kaydedildi. AA