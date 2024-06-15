Midyat Belediyesi’nde zabıta ekiplerinden maytap ve torpil denetimi

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, "Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz gündüz ve akşam cadde, kaldırım ve işyerleri denetimlerine devam ediyor ve denetimler daha sıkı devam edecektir. Çocuklar ve vatandaşlar için tehlike arz eden ve vatandaşların seslerinden rahatsız oldukları patlayıcı türü olan maytap ve torpillerin toplatılması için Kurban Bayramı öncesi denetimlerine başladık. Ekiplerimiz, yaptıkları denetimlerde maytap torpile el koydu. İşyerlerine ise uyarı tutanağı tebliğ edildi" dedi.

Denetimlerde el konulan patlayıcı türü maytap ve torpil daha sonra imha edildi.