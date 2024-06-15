Haberler Yaşam Haberleri Midyat Belediyesi’nde zabıta ekiplerinden maytap ve torpil denetimi
Giriş Tarihi: 15.6.2024 14:56 Son Güncelleme: 15.6.2024 15:16

Midyat Belediyesi’nde zabıta ekiplerinden maytap ve torpil denetimi

Mardin'in Midyat ilçesinde zabıta ekipleri, işyerlerinde yaptıkları denetimlerde patlayıcı türü yüzlerce maytap ve torpile el koydu. Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaralanmaya ve gürültüye neden olan patlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Midyat Belediyesi’nde zabıta ekiplerinden maytap ve torpil denetimi

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, "Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz gündüz ve akşam cadde, kaldırım ve işyerleri denetimlerine devam ediyor ve denetimler daha sıkı devam edecektir. Çocuklar ve vatandaşlar için tehlike arz eden ve vatandaşların seslerinden rahatsız oldukları patlayıcı türü olan maytap ve torpillerin toplatılması için Kurban Bayramı öncesi denetimlerine başladık. Ekiplerimiz, yaptıkları denetimlerde maytap torpile el koydu. İşyerlerine ise uyarı tutanağı tebliğ edildi" dedi.

Denetimlerde el konulan patlayıcı türü maytap ve torpil daha sonra imha edildi.

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Midyat Belediyesi’nde zabıta ekiplerinden maytap ve torpil denetimi
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