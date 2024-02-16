Midyat ve Savur’da UNESCO Dünya Miras listesi hazırlığı

Midyat Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştaya, Mardin Valiliği, Artuklu Belediyesi, Savur Belediyeleri ve Artuklu Üniversitesi akademisyenler yer aldı. Çalıştayın açılış konuşmalarının ardından, Alan Yönetim Planı Genel Koordinatörü Levent Keskin, Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Murat Çevik, projenin tanımını yaparak ve alan yönetim planı sunumunu gerçekleştirdiler. Daha sonra, Prof. Dr. Mehmet Önal Tarihsel Süreç-Arkeolojik Yapılar, Restorasyon alanında da Seydi Yüzgül'de bilgilendirmelerde bulundular.

Geç Antik ve Orta Çağ Dönemi Kilise ve Manastırları UNESCO'nun Dünya Miras Geçici listesine eklendiği Midyat ilçesinde, Oluşturulan komisyon, UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen koşulların da sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

2020 yılında başvuru çalışmalarına başlamış, UNESCO Dünya Miras Geçici listesine eklenen Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi'nin geçici listeye kabul edilmişti.

Çalıştaya, Midyat Belediye Başkan yardımcıları Ali Alptekin, Abdurrahim Çelik, Savur Belediyesi Fen İşleri Müdürü Gürkan Demir, Mor Gabriel Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün ve ilgililer katıldı.