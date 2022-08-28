Midyatlı öğrencilerin insanlık yararına dev projeleri! TEKNOFEST’te finale kaldılar

Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim öğretim gören ortaokulu ve lise öğrencileri iş birliği ile akıllı emniyet kemeri ve yanmayan kumaş projeleri geliştirdi. İlk kez katıldıkları insanlık yararına teknoloji yarışmalarında sundukları özgün projeleriyle Midyat'ın gururu olan Minik öğrenciler, Teknofest Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Midyat Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim öğretim gören öğrencilerinin, öğretmenlerinin rehberliğinde araçlarda akıllı emniyet kemeri kullanımı ve yanmayan kumaş ile ilgili yaptıkları iki önemli proje Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te büyük bir başarıya imza atarak, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmasında" finale kaldı. Midyatlı öğrencilerin, ön değerlendirmeyi geçen 2 proje yapılan değerlendirme ile kendi alanlarındaki on bin proje içerisinde en yüksek puanı alarak TEKNOFEST'te 3-4 Eylül'de Samsun ilinde yapılacak Türkiye finali sergisi ve ödül törenine katılmaya hak kazandı.

YANMAYAN KUMAŞ

Öğrenciler Yasin Türen ve İdil Elif Yıldırım'ın tutuşmayan kumaş projesi ile yangın afetleri sırasında hızla giyilerek olaylara müdahale edilmesi amaçlanıyor. Giyilebilir özelliğinin yanı sıra yangınlarda tutuşmama özelliği ile de birçok iş kolu sektöründe kullanılabileceği gibi çadır yapımında da kullanılabilir.

EMNİYET KEMERİ

Öğrenciler, Rüzgâr Tan, Arin Aslan, Melisa Doğan ve Hasan Kaya'nın birlikte geliştirdiği (NoBelt) isimli Akıllı Ulaşım Projesi de finale kaldı. Öğrenciler geliştirdikleri Akıllı Ulaşım Yarışmasında NoBelt ile özellikle araç kullanımı sırasında emniyet kemeri takmadan araç hareket etmiyor. Kişi, sürücü koltuğuna oturduktan sonra geliştirilen teknoloji sürücünün vücut indeksini hesaplayarak emniyet kemerinin takılıp takılmadığını algılayan sistem sayesinde devreye giriyor. Kimi araçlarda emniyet kemeri susturucusu ve emniyet kemerini arkadan bağlama gibi yöntemleri algılayan bu sistem emniyet kemeri düzgün takılmadığı sürece aracın el freni inmiyor ve araç çalıştırılamıyor.

"ONBİNLERCE PROJE İÇERİSİNDEN İLK 10'A KALDIK"

Öğrenci Projelerinin Türkiye Finaline kalmasından dolayı mutluluğunu ifade eden Bilsem Müdürü Ramazan Arslan, "Biz Midyat Bilim ve Sanat Merkezi olarak üstün zekalı çocuklara hitap ediyoruz. Üstün zekalı çocuklara hitap ederken de bölgenin dinamiklerini hesaba katarak, çocukların potansiyelini ortaya çıkarmak için ortam sunuyoruz çocuklara. Çocuklar fikirleriyle, projeleriyle bizlere geliyor. Danışman öğretmenlerin onlara sunduğu desteklerle, bakanlığın teşvikleriyle bu çocukların fikirleri gün yüzüne çıkmış oluyor. Bununla beraber dünyada çığır açacak fikirler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Aziz Sancar'ların yolunda, Selçuk Bayraktar'ların yolunda yerlilik ve milliliğe önem vermeye çalışıyoruz. Projelerimizin on binlerce proje içerisinden ilk 10'a kalması ve alanında uzman jüriler tarafından değerli bulunup ödüllendirilmesi gösteriliyor. Mardin genelinde sadece Teknofest'e giden kurum olma gurunu yaşıyoruz. Teknofest'e giderken de Mardin'imizi temsil etmemiz, ülke genelinde çığır açacak projelere imza atmamız bu çocukların var olan potansiyellerinin teşvik edilmesi, desteklenmesi ve ortam sunulmasıyla olduğunu bize gösteriyor" dedi.



"ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINI ENGELLEMEK İÇİN"

Emniyet kemeri projesi hazırlayan öğrencilerden Arin Aslan, "Trafik kazalarından dolayı insanlar hayatını kaybediliyor. Bizde bunu engelleyebilmek için böyle bir proje gelişirdik. Bu projemiz, eğer kişi emniyet kemerini doğru takmış ise araç el frenini indirebiliyoruz. Fakat kemerini takmamış ve doğru takmamışsa el frenini indiremiyoruz. Böylece kişi aracını çalıştıramıyor. Eğer araç çalıştırılamıyorsa zaten araç çalışmadığı için kişi aracını kullanamıyor. bu şekilde bir proje geliştirdik." dedi.

"İNSANLARIN DOĞRU BİR ŞEKİLDE EMNİYET KEMERİNİ TAKMASINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Emniyet Kemeri Projesinde yer alan Melisa Doğan ise, "Bizim projemiz insanların doğru bir şekilde emniyet kemerini takmasını sağlamaktır. Sistemden bahsedecek olursam, ağırlık sensorları, mesafe sensorları sayesinde kişinin vücut kitle indeksine sahip olmuş oluyoruz ve bu sayede kişinin doğru bir şekilde kemerini takıp takmadığını sensörlerimiz ve kodlarımız sayesinde anlayabiliyoruz. Eğer kişi kemerini doğru bir şekilde kemerini takmadıysa bu sefer el freni aktif hale gelmiyor. eğer doğru bir şekilde taktıysa el freni aktif hale geliyor." dedi.

"KUMAŞA UYGULADIK,YANMIYOR"

Yanmayan kumaş projesi geliştiren öğrencilerden Yasin Türen ise, "Yanmayan maddeler araştırdık ve daha sonra bunun neticesinde şapı bulduk. Şu gördüğünüz potasyum alüminyum sülfat. Halk arasında potansiyum şapı olarak da biline bir madde. bu maddeyi daha sonra çözelti haline getirip kumaşa uyguladık ve yanmaz olduğunu gördük. Daha sonra bunu Teknofeste sunduk ve ilk 10'a kaldık. Bu gördüğünüz projeler ülkemiz için de çok önemli. Eğer böyle yaparsak ülkemiz daha iyi bir yere gelmesini sağlayabiliriz. Zaten bu projeyi arkadaşım İdil Elif Yıldırım ile 7 aylık bir süreçte yaptık bunu" dedi.