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Giriş Tarihi: 15.7.2022 16:07 Son Güncelleme: 15.7.2022 16:17

Midyat'ta 15 Temmuz Şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekât Merkezi'nde şehit olan Midyatlı polis memuru Velit Bekdaş, kabri başında anıldı. Anma etkinliğinde, darbe girişiminde şehit olanlar için Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu.

MEHMET NAYIFOĞLU
Midyat’ta 15 Temmuz Şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu

Mardin'in Midyat Kaymakamlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6'ncı yıl dönümünde, darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekât Merkezi'nde şehit olan Midyatlı polis memuru Velit Bekdaş kabri başında anıldı. Daha sonra Hacı İsa Cengiz Camisi'nde Midyatlı Şehit Özel Harekât Polisi Velit Bekdaş ve tüm şehitler için 3 dilde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Anma etkinliğine, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Meslek Yüksekokul Müdürü Doç Dr. Abdurrahim Kaplan, SGK İlçe Müdürü Abdurrahim Güneş, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Midyat'ta 15 Temmuz Şehitleri için 3 dilde mevlit okutuldu
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