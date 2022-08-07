Mardin'in Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda güvenlik kameraların görüntülerine göre, 2 çocuk kaldırım üzerindeki bisiklet yolunda hareket halindeyken karşılarından gelen iki yaya görünüyor.
Midyat’ta bisiklet üzerindeki çocuğu darp etme anı kamerada | Video
Bir adam, bisiklet süren bir çocuğun önünü keserek tokat atıp darp ettiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Çocuğun ailesi güvenlik kameraları görüntülerini sosyal medyada görünce harekete geçerek çocuklarını darp eden adamlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.