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Giriş Tarihi: 7.8.2022 14:12 Son Güncelleme: 7.8.2022 14:41

Midyat’ta bisiklet üzerindeki çocuğu darp etme anı kamerada!

Mardin’in Midyat ilçesinde kaldırım üzerinde bisiklet yolunda bisiklet süren iki çocuktan 1’ine bisiklet sürerken önünü kesen yaya tarafından tokat atan adam güvenlik kamerasına böyle yakalandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Midyat’ta bisiklet üzerindeki çocuğu darp etme anı kamerada!

Mardin'in Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda güvenlik kameraların görüntülerine göre, 2 çocuk kaldırım üzerindeki bisiklet yolunda hareket halindeyken karşılarından gelen iki yaya görünüyor.

Midyat’ta bisiklet üzerindeki çocuğu darp etme anı kamerada | Video

Bir adam, bisiklet süren bir çocuğun önünü keserek tokat atıp darp ettiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çocuğun ailesi güvenlik kameraları görüntülerini sosyal medyada görünce harekete geçerek çocuklarını darp eden adamlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

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Midyat’ta bisiklet üzerindeki çocuğu darp etme anı kamerada!
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