Midyat’ta çocuklar yaz tatilinde yüzme öğreniyor

Gençlik ve Spor Midyat İlçe Müdürlüğü ile Midyat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen havuz keyfinde çocuklar yaz tatilini keyifli bir atmosferde geçiriyor. Kız ve erkek çocuklar için farklı günlerde verilen eğitim ile 7-14 yaş aralığındaki minikler, yüzme antrenörlerinden yüzme tekniklerini öğreniyor.

Okulların tatile girmesinin ardından çocuklarının yoğun ilgisini gören yüzme kursuna 1028 kız ve erkek çocuk katılıyor. Yüzme kursu haftanın 7 günü farklı gruplar halinde Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

Havuz eğlencesine çocuklar ücretsiz ve hijyen şartlarına uygun havuzda, uzman eğitmenler eşliğinde hem serinliyorlar hem de yüzme dersi alarak sportif faaliyetlerde bulunuyorlar. Yüzme kursunda çocuklarla birebir ilgilenen antrenörler; kursiyerlere serbest, sırt, kurbağalama ve kelebek yüzme tekniklerini öğretiyor. Suda panik yaşamamaları için çocuklara yapmaları gerekenleri de anlatan yüzme hocaları, kısa süre içerisinde çocuklara yüzmeyi öğretiyor.

Uzman yüzme hocalarından eğitim alan çocuklar, yüzme öğrenmenin yanı sıra arkadaşlarıyla eğlenme fırsatı bulup sıcaklarda da serinleyerek, eğlenmenin ve suyun tadını doyasıya yaşıyorlar. Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde akranlarıyla havuzlarda serinleme imkânı bulduklarını ifade eden çocuklar, sunulan imkanlardan ötürü teşekkür ettiler.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, "Yüzme bilmeyen kalmasın Proje'miz devam ediyor. Şu an bin 28 çocuğumuza eğitim vermekteyiz. Bu yaz çocuklar gerçekten mutlu. Hem yüzmeyi öğreniyorlar hem mutlu oluyorlar hemde spor yapıyorlar. Yani mutluyuz, çocuklarımız da mutlu" dedi.

Yüzme Eğitmeni Gülten Gürgün, "Yaz kursu cıvıl cıvıl çok eğlenceli geçiyor, çocuklar çok mutlu. Midyat'ta ve bölgemiz sulak olmadığı için çocuklar ancak havuzda eğleniyor. Çok keyifli anlar geçiriyorlar. Hem eğleniyor hem öğreniyor. Kız erkek gruplarını ayrı yapıyoruz. Öncelikle serbest düzey öğretiyoruz. Daha sonra sırt, kurbağalama, kelebek öğretiyoruz. Bizim buralarda baraj ve Beyazsu var. Çok kişi yüzme bilmediği için maalesef boğuluyor. Bundan dolayı bu yüzme kursu çocuklarımız için hayati önem taşıyor. Küçük yaşta yüzmeyi öğrenen çocukların boğulma riski çok az oluyor. Tek başına en azından kendini kurtarabiliyor. O yüzden bizim için bu yaz kursları çok önemli" dedi.

Yüzme kursuna katılan çocuklardan Musa Akın, "Yüzme havuzundayım, yüzüme öğreniyorum. Yüzüme bize zevk veriyor. Diğer saatimizi de bu havuza geçiriyoruz. Gülten hoca bize yüzmeyi öğretiyor. o yüzden bize giriyoruz, yüzme öğreniyoruz" dedi.

Yüzme kursuna katılan çocuklardan İbrahim Oran, "yüzmeye geldiğim için çok mutluyum. Yüzme kursunda vakitim güzel geçiyor. Mesela suya giriyoruz, yeni arkadaşlarımız oluyor. Yüzme güzel bir spor" dedi.

Yüzme kursuna katılan çocuklardan Sinan Macit, "Kursta yavaş yavaş yüzme öğreniyorum. Buradaki imkanlar da çok iyi. Yüzmeyi öğrenince, boğulmaktan da kurtuluyoruz" dedi.