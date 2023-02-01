Midyat’ta MEB’in ’Kış Okulları’nda çocuklar hem öğreniyor, hem eğleniyor

Etkinlik temelli çalışmalarda; matematik uygulamaları, yabancı dil (İngilizce), bilimsel araştırma teknikleri ve drama atölyeleri düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilini bilim ve sanatla geçirmek isteyen öğrenciler için bir ilk olarak Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerini (BİLSEM) sömestr tatilinde de kış okulları kapsamında öğrencilere açtı. Midyat'ta yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde açılan etkinlik kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.Bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, öğrencilerin ara tatili daha verimli ve etkin geçirmelerine imkan sağlıyor. Robotik Kodlama, Zeka ve akıl oyunları, sanat, matematik ve İngilizce atölyelerinde, matematik okur yazarlığını güçlendirmek ve günlük beceriler kazandırmak için de eğitim veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen konsept ve takvim doğrultusunda başlayan yarıyıl kursu 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. İlçe Mili Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da, öğrencilerin atölyeleriniz ziyaret ederek, öğrencilerle zaman geçirdi.

"EĞLENEREK ÖĞRENDİKLERİ BİR TATİL DÖNEMİ"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, yaptığı açıklamada, "Bir çok alanda öğrencilerimiz burada öğretmenlerimizin rehberliğinde bilimsel çalışmalara temelini oluşturacak altyapıya hazırlanıyorlar ve inşallah bu çocuklarımız gelecekte bilim üretecek olan, sanat üretecek olan öğrencilerimiz olacaklar. Bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanlarında çalışmalar yürütülüyor. Öğrencilerimizin bu konuda eğlenerek bir tatil dönemini geçirdikleri gibi öğrenerek geçirdikleri bir tatil dönemini yaşıyoruz hep birlikte. Burada mutluyuz, çocuklarımızla beraber etkinlikler yapıyoruz" dedi.

"BİLSEM'İ KAYITLI OLMAYAN ÖĞRENCİLERE AÇTIK"

Midyat Bilsem Müdürü Ramazan Arslan da, "Bilim sanat merkezinde kayıtlı olmayıp diğer okullarda kayıtlı olan öğrencilerin bilim ve sanat merkezinin imkanlarından faydalanması açısından yapılan bu faaliyet çok yerinde ve doğru bir karar olmuş. Çocukların buraya ara tatilde gelip dinlenmeleri, vakit geçirmeleri, dinlenirken de aktif olarak öğrenmelerine ortam hazırlanıyor burada. Burada hangi atölyelerde eğitim veriyoruz; robotik kodlama, akıl oyunları, erdem atölyesi, eğitsel oyunlar, düşünme eğitimi, yenilikçi tarih gibi günümüze ve gelecek çağa hitap eden birebir çocukların düşünme becerilerini, çocukların sahada faal olarak gelecek nesillerde aranan bilişsel özellikleri ortaya çıkaracak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"ATÖLYELERDE ZAMANIMIZ BOŞA GİTMİYOR"

Yarıyıl tatilini Bilsem de değerlendiren çocuklardan Mehmet Şafi Güneş, "Burada robotik kodlama ve İngilizceyi öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Bu gelecekte bizim işimize yarayabilir. Çünkü bununla ilgili işler yaptığımızda önceden temelimiz olduğu için bilebiliyoruz. İngilizcede de okulda öğrendikten sonra burada geliştirebiliyoruz. Önceden mesela kış tatillerinde boş zaman geçiyordu. Kitap okuyorduk yada başka bir şey yapıyorduk şimdi işte kış DYK'larında, atölyelerinde zamanımızı geçiriyoruz 15 tatil de ve bu zamanımız boşa gitmiyor" dedi.

Çocuklardan Ömer Yiğit Eroğlu ise, "Burada yeni bir şeyler öğreniyorum. Arkadaşımda burayı tavsiye ediyor. Buraya sürekli geliyor." dedi.

Çocuklardan Ela Nur Paksak da, "Bilsem kış tatilinde gerçekten işimize, çok katkı sağladı bize. Vakitlerimiz de boş geçmiyor. Güzel ve eğlenceli, hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Güzel bir aktivite oldu. Ben beğendim burayı." dedi.