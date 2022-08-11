Kaza beş gün önce Mardin ile Midyat ilçesi arasındaki Acırlı Köyü Mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenmeyen pikap ile 36 yaşındaki Abdullah Oran yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralı Oran, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Oran, ambulans ile Gaziantep'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada Oran'a yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Oran'ın öldüğü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntüde Abdullah Oran motosiklet üzerinde hareket halindeyken karşısından gelen pikap ile kafa kafaya çarpışarak metrelerce havaya fırlatıyor. Motosiklete çarpma anından sonra pikabun hareket ettiği görülerek gözlerden kayboluyor. Olayla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Midyat'ta ölümlü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video