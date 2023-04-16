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Giriş Tarihi: 16.4.2023 14:08 Son Güncelleme: 16.4.2023 14:24

Midyat'ta Süryaniler Paskalya Bayramını coşkuyla kutluyor

Mardin'in Midyat ilçesindeki Süryaniler, Hristiyanların en büyük dini bayramları olan ve Hz. İsa’nın dirilişini simgeleyen (Kyomto) Paskalya Bayramı’nı coşkuyla kutluyor.

MEHMET NAYIFOĞLU
Midyat’ta Süryaniler Paskalya Bayramını coşkuyla kutluyor

1970'li yıllarda Avrupa ülkelerine göç eden ve uzun yıllardır Almanya, İsveç, Hollanda ve Belçika ülkelerinde yaşayan Süryaniler de, Paskalya bayramını kutlamak için Midyat'a akın ettiler. Farklı inançların ve dillerin bir arada barış içinde yaşadığı tarihi Midyat'ta, Süryanilerin en büyük bayramı olarak kabul edilen Paskalya Bayramı düzenlenen ayinlerle kutlandı.

Kökenleri Mezopotamya bölgesi, anadilleri dünyanın en eski dillerinden olan Süryaniler, Hz. İsa'nın mezardan dirilişini simgeleyen Süryanice Kyomto (Paskalya) bayramını, Midyat'ta düzenlenen dini törenlerle kutlamaya başladılar.

Süryaniler bu bayramı kutlamadan önce 50 gün boyunca içinde hayvansal gıda bulunan yemeklerden sakınmak yoluyla oruç tuttular. Süryanilerin paskalya kutlamaları, tarihi Mor Şarbel Kilisesi'nde Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinle başladı. Sabahın erken saatlerinde ailece kiliseye gelen Süryaniler, çocukları ile birlikte kilise dua etti. Ayine Midyat'ın yanı sıra Avrupa'dan gelen çok sayıda Süryani katıldı.

Ayin süresince erkek ve kız ilahi koroları ilahiler okuyarak ayine renk kattı. Ayinin ardından çocuklar, kilisenin içinde kadınların zılgıtları eşliğinde ellerindeki mumlarla tur attılar.

Ayinin ardından kilise bahçesinde toplanan Süryaniler, birbirlerinin bayramını kutladı. Kilisenin çıkışında cemaate 'Yeni Yaşamın ve Dirilişin Simgesi' olan boyalı yumurtalar dağıtıldı. İkram edilen yumurtaları alan Süryaniler, binlerce yıldır geleneksel olarak yaptıkları gibi yine yumurtalarını tokuşturup bayramlarını renklendirdiler.

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Midyat'ta Süryaniler Paskalya Bayramını coşkuyla kutluyor
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