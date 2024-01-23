Midyat’ta terörün 37 yıl önce şehit ettiği 10 kişi, törenle anıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde, teröristlerce şehit edilen 6'sı çocuk 10 kişi için anma töreni yapıldı. Midyat'a bağlı Başyurt köyünde 37 yıl önce teröristlerce katledilen 6'sı çocuk 10 kişi mezarları başında dualarla anıldı. Bölücü terör örgütü tarafından, 23 Ocak 1987'de Midyat ilçesinin Başyurt Köyü'ne bağlı Efeler Mezrasında öldürülen 6'sı çocuk 10 kişi için Midyat Kaymakamlığı tarafından anma programı düzenlendi.

Şehitler için mezarları başında yapılan anma programında, Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.Başyurt Köyü'nde mezar başındaki törenin ardından anma törenine katılanlar Efeler Mezrasında katliamın yaşandığı anıt evini ziyaret ettiler.

Şehitleri anma programına, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, SGK İlçe Müdürü Abdurrahim Güneş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Rıdvan Arslan, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar hazır bulundu.

Terör olayında babası ve 5 yakını şehit edilen Kutbettin Ağırman, "Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamımıza ve diğer değerli misafirlerimize. bize ilgi alaka gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz. 1987 tarihinde bu evde 6 kişi, babam şehit Kadir Ağırman ile birlikte 6 kişi PKK terör örgütü tarafından şehit edildi. PKK terör örgütünün bir Kürt hareketi olduğuna inanmıyoruz. Ermeni mezalimiyle, Ermeni hareketiyle bu katliamı gerçekleştirdi. Biz var oldukça, devlet var oldukça buna engel olacağız, hiç bir terör örgütüne yol vermeyeceğiz" dedi.