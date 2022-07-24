Midyat’ta yapımı 10 yıl süren Sarık Köy Camisi ibadete açıldı

Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 200 haneli ve 1600 nüfuslu Sarı Köyde, mevcut köy camisinin yetersiz kalması sebebiyle yaklaşık 10 yıl önce köy meydanında iki katlı olarak inşa edilen bin kişi kapasiteli cami ve taziye evinin temeli atıldı.



Hayırseverlerin katkılarıyla belli bir aşamaya kadar getirilebilen bir minaresi bulunan cami ve taziye evi inşaatı uzun süre durdu. Bunun üzerine hayırsever iş insanı ve Midyat'ın bir önceki Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, camiyi bitirme kararı aldı.





Caminin tüm inşaat masraflarını üslenen hayırsever iş insanı Nasıroğlu, Midyat Katori taşından iç ve dış kaplamasını yaptırdığı caminin içini halılar ile döşedi, avizelerini taktırdı, ses sistemi ve diğer tüm teknik ihtiyaçlarını gidererek camiyi törenle ibadete açtı. Caminin ibadete açılması sebebiyle İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.



Hayırsever iş insanı Şehmus Nasıroğlu'nun yanı sıra Midyat Belediye Başkan yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Müftü Vekili Nurullah Nur, Ak Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve kalabalık bir davetlinin katılımıyla okunan dualarla caminin açılış kurdelesi kesildi.



Cemaat ile kılınan namazın ardından, açılışa katılan tüm davetlilere ve köy halkına Hayırsever iş insanı Şehmus Nasıroğlu tarafından mevlit yemeği verildi.





Yapımı tamamlanan caminin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Vekili Nurullah Nur, caminin yapımında emeği geçen ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.



Hayırsever iş insanı ve bir önceki Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu da, cami yapmanın önemine dikkat çekerek, ''Camilerimiz adı üstünde toplayan birleştiren, müminleri birleştiren bir mekândır. Bu camiler bütün Müslümanların birleştiği, bir araya geldiği mabetlerdir, mekânlardır. Her Müslüman'ın yeridir." dedi.



Köyde bir eksikliği giderdikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren hayırsever iş adamı Nasıroğlu, caminin köy halkına hayırlı olmasını diledi.