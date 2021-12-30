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Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:14

Midye ısmarlama teklifi cinayetle bitti

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Midye ısmarlama teklifi cinayetle bitti

İstanbul Beyoğlu’nda midye ısmarlama tartışmasından çıktığı öne sürülen kavgada bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, tutuklu sanık Arteş Dağ’ı 26 yıl 5 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar Yusuf Mert Özgen’e 8 yıl 4 ay, Ozan Özdemir’e ise 10 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Özgen ve Özdemir için de tutuklama kararı verildi. Okan Tav ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Şubat 2020'de meydana gelen olayda iddiaya göre, Ümit Tuncer ile iki arkadaşı sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen Arteş Dağ ile arkadaşları midye ısmarlama teklifinde bulundu. Tuncer ile arkadaşlarının bu teklife sinirlenmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktığı öne sürüldü. Kavgada silahını çeken Arteş Dağ, Ümit Tuncer'i vurdu. Hastaneye kaldırılan Tuncer hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Okan Tuncer ve Özgür Çatalkaya hakkında "silahla tehdit"; Arteş Dağ, Ozan Özdemir ve Yusuf Mert Özgen hakkında ise "kasten öldürme" suçundan dava açtı.

KARAR DURUŞMASI

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar duruşması yapıldı. Olayda ölen Ümit Tuncer'in Ümit Tuncer'in annesi Sabriye Tuncer ve ablası Serpil Çetinkaya, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

SON SÖZÜ: PİŞMANIM

Karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Arteş Dağ ise "Böyle bir olay olduğu için çok üzgünüm, keşke olmasaydı. Kendimi korumak amaçlı, istemeyerek bir davranışta bulundum. Pişmanım. Tahliyemi talep ederim. Takdir mahkemenindir" dedi. Tutuksuz sanıklardan Okan Tav, kimseye zarar verme amacı olmadığını söylerken, Özgür Çatalkaya da beraatini istedi.

26 YIL 5 AY 27 GÜN HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Arteş Dağ'a "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Arteş Dağ ayrıca Okan Tav'a yönelik "hakaret" suçundan 2 ay 27 gün, Özgür Çatalkaya'ya karşı "basit yaralama" suçundan 5 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 10 ay hapse mahkum edildi.

İKİSİ SANIK İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan Yusuf Mert Özgen'e 8 yıl 4 ay, Ozan Özdemir'e ise 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan bu sanıklar hakkında tutuklanmaları için yakalama kararı çıkardı. Diğer tutuksuz sanık Okan Tav ise "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Midye ısmarlama teklifi cinayetle bitti
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