Migren tedavisinde kişiye özel çalışma

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Kılınç, migrenin dünya çapında en çok kısıtlılığa yol açan ikinci hastalık olduğuna dikkat çekti. Kılınç, "Çocuklar yaşadıkları semptomları yetişkinler gibi doğru şekilde tarif edemiyor. Dolayısıyla migren tanısı koymak zor oluyor. 8-18 yaş aralığındaki 68 migrenli çocuk hastadan atak sırasında ve ataklar arasında kan aldık. Belirlediğimiz molekülleri inceledik. Çocukluk çağındaki migren hastalarında enerji üreten hücresel yapılardaki işlevsel bozukluk neticesinde miktarı artan moleküllerin migrenle ilişkisi bulunduğunu ve bunların migreni tetikleyebileceği sonucuna ulaştık" dedi. Araştırmanın migrenin daha iyi anlaşılmasına, ileride muhtemel yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine katkı sunacağını vurgulayan Kılınç, "Çalışma kişiye özel migren tedavilerine öncülük edecek. Migreni yansıtan moleküllerin teşhisi ya da uygulanan tedaviye cevabı takip etme bakımından önemli" dedi.