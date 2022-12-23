Mika Raun hakim karşısına çıktı!

Mika Can Raun lakaplı sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, 100 liralık banknotu klozete attığı görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Fenomen, savunmasında parayı klozete attığını kabul etmemiş, adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında fenomene "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ MİKA HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Mikail Can Kurnaz ve avukatı katıldı. Mika Raun lakaplı sosyal medya fenomeni savunmasında bugüne kadar siyasi ve politik bir davranışının olmadığını belirterek "Yanlış anlaşıldığımı anlayınca videoyu hemen kaldırıp açıklama yaptım. Videoyu da hiçbir şey düşünmeden çekmiştim. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya ve Atatürk'ün hatırasına yönelik bir kastım yoktu" dedi.

"DİĞER FENOMENLER DE YAPMIŞTI"

Suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirten sanık Kurnaz devamında "Videoda söylediklerimde de herhangi bir kasıt yoktur. Benim videomdan önce de parayı aşağılayan paylaşımlar olmuştu. Ancak bana yapılan gibi gözaltı kararı verilmemişti. Dava da açılmamıştı" şeklinde konuştu. Sosyal medya fenomeni savunmasını "Beraatimi istiyorum" sözleriyle sonlandırdı.

SANIK AVUKATINDAN YURT DIŞI İŞ BİRLİKLERİ ÇIKIŞI

Sanık avukatı müvekkilinin sosyal medyada komedi dışında bir içerik üretmediğini vurgulayarak "Video siyasi ve politik bir amaç gütmemiştir. Sanığa atılı suçların yasal unsurları oluşmadığından beraat talep ediyoruz. Atılı suçlara yönelik her türlü şüpheden uzak inandırıcı delil de yoktur. Ayrıca müvekkilimin yurt dışı yasağı da vardır ve olası yurt dışı iş birlikleri için maddi zarara uğramaması açısından adli kontrollerin de kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, sanığın savunması alındığından telafisi mümkün olmayan zararlara neden olmamak adına sanık hakkındaki adli kontrollerin kaldırılmasına ve Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını yazması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek davayı erteledi.