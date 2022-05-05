Mikro kameralı sapık bankacı yakayı ele verdi

Merkezi İstanbul Şişli'de bulunan ünlü bir bankanın birinci ve dördüncü katındaki kadınlar tuvaletine yerleştirilen gizli kamerayla aylarca kadın çalışanların müstehcen görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı. Bankanın temizlik görevlisi, mikro gizli kameranın kadınlar tuvaletinin çöp kutusuna yerleştirildiğini fark etti. Kameranın ünlü bir yurtdışı alışveriş sitesinden alındığı belirlenince çalışanların internet sitesinden yapılan alışverişleri incelendi. Bilgi teknolojileri direktörü olarak çalışan İsmail E.'nin söz konusu siteden kamera tutarıyla aynı miktarda harcama yaptığı belirlendi.Çalışan hakkında, 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İsmail E., kameraları kendisinin aldığını kabul ederken, kadınlar tuvaletine kamera koymadığını söyledi.