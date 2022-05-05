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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Mikro kameralı sapık bankacı yakayı ele verdi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Mikro kameralı sapık bankacı yakayı ele verdi

İstanbul’da ünlü bir bankanın iki katındaki kadınlar tuvaletine yerleştirilen gizli kamerayla müstehcen görüntü kaydedildiği ortaya çıktı. İnternetten mikro kamera aldığı tespit edilen Bilgi Teknolojileri Direktörü İsmail E.’nin 10 yıl hapsi istendi

Merkezi İstanbul Şişli'de bulunan ünlü bir bankanın birinci ve dördüncü katındaki kadınlar tuvaletine yerleştirilen gizli kamerayla aylarca kadın çalışanların müstehcen görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı. Bankanın temizlik görevlisi, mikro gizli kameranın kadınlar tuvaletinin çöp kutusuna yerleştirildiğini fark etti. Kameranın ünlü bir yurtdışı alışveriş sitesinden alındığı belirlenince çalışanların internet sitesinden yapılan alışverişleri incelendi. Bilgi teknolojileri direktörü olarak çalışan İsmail E.'nin söz konusu siteden kamera tutarıyla aynı miktarda harcama yaptığı belirlendi.

HAPSİ İSTENDİ
Çalışan hakkında, 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İsmail E., kameraları kendisinin aldığını kabul ederken, kadınlar tuvaletine kamera koymadığını söyledi.

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Mikro kameralı sapık bankacı yakayı ele verdi
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