Haberler Yaşam Haberleri Milano Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Milano'da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:15 Son Güncelleme: 15.12.2022 10:15

Milano Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Milano'da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Milano gezilecek yerler bakımından özellikle mimari açıdan büyüleyici bir şehirdir. Avrupa gezisi veya İtalya gezisi düzenleyecek olanların mutlaka uğraması gereken Milano hakkında “Milano’da gezilecek yerler, ne yapılır, hangi ayda gidilir ve kaç günde gezilir” soruları en çok merak edilen sorulardır. Bu soruların yanıtını yazımızda kolayca bulabilirsiniz.

Milano Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Milano’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Milano'da gezilecek yerler ve ne yapılır soruları gezginler ve İtalya sevdalıları tarafından merak edilen sorulardır. Özellikle İtalya gezisi düzenleyecek olanlar için rota oluşturmak adına Milano'ya hangi ayda gidilir, kaç günde gezilir soruları önem taşır. Bu soruların cevaplarını bulmak isteyenler "Milano gezilecek yerler ve neler yapılır" gibi araştırmalar yapabilirler.

Milano Gezilecek Yerler

Milano gezilecek yerler olarak bakıldığında İtalya ve Avrupa için önemli bir şehirdir. Özellikle büyüleyici mimari yapısı görülmeye değerdir. Bu yapılardan Duomo di Milano Katedrali İtalya'nın ikonik yapıları arasında yer alır. Milano'nun simgesi ve Avrupa'nın en büyük 4.katedrali olarak bilinir. Bunun dışında Galleria Vittorio Emanuele II alışveriş merkezini görmeden Milano'dan dönmemelisiniz. Dünyanın en eski ve tarihi alışveriş merkezlerinden biridir. Sanat ve tarih severlerin uğrak noktası olan şu yerleri de görmeden geçmemelisiniz: La Scala Opera Evi, Sforzesco Şatosu, Brera Sanat Galerisi, Leonardo da Vinci Bilim ve Teknoloji Müzesi.

Yazın ve Kışın Milano'da Ne Yapılır?

Milano İtalya'nın kuzey bölgesinde olduğu için kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Fakat yine de ben kalabalık olmadan sakince gezmek istiyorum derseniz kış ayları uygundur. Milano'ya hangi ayda gidilir diye soracak olursanız Mayıs – Ekim ayları arası gezmek için en ideal zamanlardır. Bu aylarda Navigli Bölgesi'ni gezmek yapabileceğiniz en güzel aktivitedir.

Milano'da Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Milano'ya gelip görmeden gitmemeniz gereken Santa Maria delle Grazie Kilisesi eşsiz bir yapıdır. Hem gezmek hem fotoğraf çekmek için idealdir. Bu kilisede dünyaca ünlü ressam Leonardo da Vinci' nin "Son Yemek" adlı eseri bulunmaktadır. Doğa harikası Como Gölü'nü de ziyaret ederek harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

Milano Kaç Günde Gezilir?

Milano'da pek çok alışveriş için çok fazla seçenek mevcut. Hem alışverişi hem de gezilecek diğer noktaları hesaba katarsak Milano kaç günde gezilir sorusuna 3-4 günde gezilir denilebilir.

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