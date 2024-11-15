Milas Kuzyaka Ovası Büyük Ova Koruma Alanı olarak belirlendi

Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve toprak kaybını engellemek adına alınan bu karar kapsamında, erozyon, kirlenme ve yanlış kullanım gibi tehditler altında olan ovalar koruma altına alındı. Milas Kuzyaka Ovası da bu kapsamda koruma altına alınan 28 ovadan biri oldu. Karara göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovalar, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi. Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile tarım dışı kullanma izni verilmiş alanlar kapsam dışında tutuldu. Muğla'nın Kuzyaka Ovası ile birlikte, Türkiye genelinde toplam 19 ildeki 28 ova "büyük ova koruma alanı" statüsüne alındı. Ayrıca, mevcut 27 ovanın sınırlarında revizyona gidildi. Tarım arazilerinin korunmasını amaçlayan bu düzenlemelerin, kırsal kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.