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Giriş Tarihi: 9.8.2023 14:17 Son Güncelleme: 9.8.2023 14:33

Milas yangınında dikkat çeken otomobil hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Milas Ören'deki orman yangının başlangıç anına ait görüntülere yansıyan otomobille ilgili gerçek ortaya çıktı. Yangının başlangıcından kısa süre sonra bölgeden uzaklaştığı görüntülere yansıyan otomobildeki kişinin, yangın ihbarı yapan şahıs olduğu ve alevler büyünce uzaklaştığı öğrenildi.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Milas yangınında dikkat çeken otomobil hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Muğla Milas'ın gözde tatil mahallesi Ören'de henüz belirleneme bir neden dolayı yangın başladı. İhbar üzerine yangını Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangını söndürme çalışmalarına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 8 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla vadi içinde sarp karadan ulaşım olmayan noktalarda meydana gelen alevlenmelere gece yangın söndürme kabiliyetli helikopterler görev aldı. Yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar sürüyor.

OTOMOBİL DETAYI

Yangının başlangıç anında ait görüntülerde gri otomobil dikkat çekti. Yangının başlangıcından kısa süre sonra bölgeden uzaklaştığı görüntülere yansıyan otomobil hakkındaki detay ortaya çıktı. Otomobildeki kişinin yangın ihbarını yaptığı öğrenildi. Şahsın yangını söndürmeye çalıştığı üstesinden gelemeyince 112'yi arayıp alevlerden uzaklaştığı belirtildi.

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Milas yangınında dikkat çeken otomobil hakkındaki gerçek ortaya çıktı
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