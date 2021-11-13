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Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:50 Son Güncelleme: 13.11.2021 10:57

Milas Zeytin Şenliği başladı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Milas Zeytin Şenliği başladı

Milyonlarca Zeytin Ağacı bulunan ve AB Standardında zeytinyağı üreten  Muğla'nın Milas İlçesinde 7.Zeytin Şenliği geniş katılımlı şenlik yürüyüşü ile başladı.

Bu yıl "Tadında Milas Var" temasıyla 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan 7. Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı. İki gün sürecek şenlikte yemek yarışmaları, yemek gösterileri, ünlü konuklardan workshoplar, sağlık söyleşileri, konserler yapılacak. "Tadında Milas Var" sloganıyla kortej yürüyüşüyle başladı.

Kurudere Mahallesi'nde yapılacak zeytin hasadı ve sıkımı sonrasında şenliğin ilk gün programı, Atapark'ta Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek söyleşi ve müzik dinletisinin ardından Gece Yolcuları konseriyle sona erecek.

Dolu dolu bir program ile gerçekleşecek olan Zeytin Hasat Şenliği'nin 14 Kasım Pazar günkü bölümünde ise fotoğraf sergisi, ödül töreni, söyleşiler, yemek yarışması, müzik dinletisi gibi birbirinden keyifli etkinlikler yer alacak. Şenlik programı Atapark'ta saat 20.00'de düzenlenecek Melek Mosso konseri ile sona erecek.

TADINDA MİLAS VAR

11 Milyon zeytin ağacı ile Türkiye'nin zeytin ağacı varlığının yüzde 8'ini bulunduran Milas bereketli ovasında üretilen AB standardı zeytin yağı ve dünya Zeytinyagi yarışmalarında aldığı birincilik kupalarıyla da tanınıyor.

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Milas Zeytin Şenliği başladı
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