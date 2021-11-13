Milas Zeytin Şenliği başladı

Bu yıl "Tadında Milas Var" temasıyla 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan 7. Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı. İki gün sürecek şenlikte yemek yarışmaları, yemek gösterileri, ünlü konuklardan workshoplar, sağlık söyleşileri, konserler yapılacak. "Tadında Milas Var" sloganıyla kortej yürüyüşüyle başladı.

Kurudere Mahallesi'nde yapılacak zeytin hasadı ve sıkımı sonrasında şenliğin ilk gün programı, Atapark'ta Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek söyleşi ve müzik dinletisinin ardından Gece Yolcuları konseriyle sona erecek.

Dolu dolu bir program ile gerçekleşecek olan Zeytin Hasat Şenliği'nin 14 Kasım Pazar günkü bölümünde ise fotoğraf sergisi, ödül töreni, söyleşiler, yemek yarışması, müzik dinletisi gibi birbirinden keyifli etkinlikler yer alacak. Şenlik programı Atapark'ta saat 20.00'de düzenlenecek Melek Mosso konseri ile sona erecek.

TADINDA MİLAS VAR

11 Milyon zeytin ağacı ile Türkiye'nin zeytin ağacı varlığının yüzde 8'ini bulunduran Milas bereketli ovasında üretilen AB standardı zeytin yağı ve dünya Zeytinyagi yarışmalarında aldığı birincilik kupalarıyla da tanınıyor.