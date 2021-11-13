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Giriş Tarihi: 13.11.2021 20:19

Milas Zeytin Şenliği renkli anlara sahne oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Milas Zeytin Şenliği renkli anlara sahne oldu

Milyonlarca zeytin ağacı bulunan ve AB Standardında zeytinyağı üreten Muğla’nın Milas ilçesinde 7.’nci Zeytin Şenliği geniş katılımlı şenlik yürüyüşü ile başladı. ‘Tadında Milas var’ temasıyla yapılan şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunları oynandı, söyleşi ve müzik etkinlikleri düzenlendi.

Bu yıl "Tadında Milas Var" temasıyla 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan 7. Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı. İki gün sürecek şenlikte yemek yarışmaları, yemek gösterileri, ünlü konuklardan workshoplar, sağlık söyleşileri, konserler yapılacak. "Tadında Milas Var" sloganıyla kortej yürüyüşüyle başladı.

Kortej yürüyüşüne Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Milletvekilleri M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Gerçekleşen kortej yürüyüşü sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Halk oyunu gösterileri ve protokol konuşmalarının ardından stantlar gezildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Zeytin Hasat Şenliği'nde yaptığı konuşmada, "Tarihin her döneminde pek çok medeniyet tarafından, şifa kaynağı olarak görülen, umudun, bolluğun, mutluluğun sembolü olan zeytin, binlerce çiftçimizin ana geçim kaynağıdır" dedi.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÜRÜNLERİ İLGİ GÖRDÜ

Zeytin şenliğinde Olgunlaşma Enstitüsünün yaptığı el işi stantları büyük ilgi gördü. Şenliğe katılanlar Olgunlaşma Enstitüsünün standındaki el işi ürünleri inceledi satın aldı. Stantta zeytin çekirdeğinden yapılan kolye ve takılar ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Vali Tavlı konuşmasının devamında, Milas Zeytinyağı'nın Avrupa Birliği tarafından verilen Uluslararası Coğrafi İşarete sahip ilk ve tek Türk zeytinyağı olduğunu ifade etti. Kurudere Mahallesi'nde yapılacak zeytin hasadı ve sıkımı sonrasında şenliğin ilk gün programı, Atapark'ta Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek söyleşi ve müzik dinletisinin ardından Gece Yolcuları konseriyle sona erecek.

Dolu dolu bir program ile gerçekleşecek olan Zeytin Hasat Şenliği'nin 14 Kasım Pazar günkü bölümünde ise fotoğraf sergisi, ödül töreni, söyleşiler, yemek yarışması, müzik dinletisi gibi birbirinden keyifli etkinlikler yer alacak. Şenlik programı Atapark'ta saat 20.00'de düzenlenecek Melek Mosso konseri ile sona erecek.

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Milas Zeytin Şenliği renkli anlara sahne oldu
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