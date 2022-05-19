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Giriş Tarihi: 19.5.2022 15:05 Son Güncelleme: 19.5.2022 15:43

Milas’ta 20 milyonluk tarihi eser operasyonu

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Milas’ta 20 milyonluk tarihi eser operasyonu

Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda değeri 20 milyon Türk lirası olduğu tahmin edilen çeşitli tarihi objeler ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. İstihbari çalışmalar neticesinde Milas İlçesinde Y.K. ve A.K. isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı.

Yapılan operasyonda, yaklaşık değeri 20 milyon Türk lirası olan 88 sikke, 9 cm. uzunluğunda Artemis heykeli, 3,5 cm. uzunluğunda Meryem Ana heykeli, 2 ok / mızrak ucu, 14 bronz kulak tıkacı olmak üzere toplam 106 parça tarihi eser ele geçirildi. Suçüstü yapılan Y.K. ile A.K. gözaltına alındı.

Y.K. ve A.K. hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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Milas’ta 20 milyonluk tarihi eser operasyonu
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