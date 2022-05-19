Milas’ta 20 milyonluk tarihi eser operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. İstihbari çalışmalar neticesinde Milas İlçesinde Y.K. ve A.K. isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı.

Yapılan operasyonda, yaklaşık değeri 20 milyon Türk lirası olan 88 sikke, 9 cm. uzunluğunda Artemis heykeli, 3,5 cm. uzunluğunda Meryem Ana heykeli, 2 ok / mızrak ucu, 14 bronz kulak tıkacı olmak üzere toplam 106 parça tarihi eser ele geçirildi. Suçüstü yapılan Y.K. ile A.K. gözaltına alındı.

Y.K. ve A.K. hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.