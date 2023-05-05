Milas’ta feci olay! Anne oğul yanarak can verdi

Muğla Milas'ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası söndürülen yangının ardından acı tablo ortaya çıktı. Yangında anne Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen hayatını kaybederken, P. Dağdelen ağır yaralı olarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Yangında hayatını kaybeden anne Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren P. Dağdelen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Evi küle çeviren yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma ise devam ediyor.