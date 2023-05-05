Haberler Yaşam Haberleri Milas’ta feci olay! Anne oğul yanarak can verdi
Giriş Tarihi: 5.5.2023 11:17 Son Güncelleme: 5.5.2023 11:34

Milas’ta feci olay! Anne oğul yanarak can verdi

Milas’ta bir evde çıkan yangında anne Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas’ta feci olay! Anne oğul yanarak can verdi

Muğla Milas'ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası söndürülen yangının ardından acı tablo ortaya çıktı. Yangında anne Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen hayatını kaybederken, P. Dağdelen ağır yaralı olarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Yangında hayatını kaybeden anne Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yoğun bakımda tedavisi süren P. Dağdelen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Evi küle çeviren yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma ise devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Teröristlerin desteğine ses çıkarmayan Ekrem İmamoğlu, 'Denizli vatanı böldürmez' afişinden rahatsız oldu
17/25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğu Kılıçdaroğlu'nun aklına 10 yıl sonra geldi!
The Economist'in skandal kapağına peş peşe tepki: 14 Mayıs'ta cevabını alacaklar
Madde bağımlısı doktor 600 kişilik örgütü ele verdi: Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı
SON DAKİKA | Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı
Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi
CHP'den ırkçı afiş! "Romanlar 14 Mayıs'ta bu karikatürü unutmayacak"
İYİ Partili Orhun Ertürkmen’in ‘TIR yalanı’ deşifre oldu!
Teröristbaşı Cemil Bayık'tan alçak tehdit! Kılıçdaroğlu'na destek verdi: Seçilmezse iç savaş çıkartırız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Milas’ta feci olay! Anne oğul yanarak can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA