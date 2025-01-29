Milas’ta kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi Bahçeburun Mahallesi Çamköy Mevkiinde 29 Ocak 2025 günü saat 01.45 sıralarında Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi yapıldı. Bu esnada şüpheliler Ü.D., H.D., A.K. ve İ.A. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan aramada; 46 adet kurşun obje, 1 adet sikke, 1 adet eski döneme ait çivi, 1 adet dedektör, 2 adet kazma ve 1 adet kürek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.