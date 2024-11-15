Haberler Yaşam Haberleri Milas'ta kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 15.11.2024 12:13 Son Güncelleme: 15.11.2024 13:28

Milas'ta kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

Muğla’nın Milas İlçesi'nde Alzheimer hastası 90 yaşındaki kayıp Makbule Sertbaş’ın cansız bedeni 53 saat sonra evinin yaklaşık 400 metre ilerisinde ufak su birikintisinde bulundu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas’ta kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

Milas Akçalı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Makbule Sertbaş 12 Kasım Salı günü sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadın uzun süre evine dönmeyince yakınları sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, AFAD ve çok sayıda gönüllü ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekipleri, AFAD ve gönüllüler Sertbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler 53 saatlik arama çalışmaları sonucunda evine yaklaşık 400 metre uzaklıkta ufak su birikintisinde yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

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Milas'ta kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
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