Haberler Yaşam Haberleri Milas’ta koç dehşeti! Kadını hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 21.3.2023 11:45 Son Güncelleme: 21.3.2023 11:56

Milas’ta koç dehşeti! Kadını hayattan kopardı

Muğla Milas’ta sokak ortasına koçun saldırısına uğrayan 71 yaşındaki Sezin Umut Önderman hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas’ta koç dehşeti! Kadını hayattan kopardı

Milas Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yaşayan Sezin Umut Önderman, evinin sokağından dolmuş durağına doğru yürürken, başı boş bırakılmış sürüdeki bir koçun saldırısına uğradı. Önderman, koçun defalarca vurmasıyla feci bir şekilde kemikleri kırılarak ve hayati organları ölümcül darbe aldı.

Saldırgan koç tarafından feci şekilde darp edilen 71 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kadın tesadüfen köpek gezdiren Alman bir çift tarafından yolda tanınmayacak bir durumda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Milas’ta koç dehşeti! Kadını hayattan kopardı
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