Milas’taki antik kentte 87 yıl sonra  kazı çalışmaları başladı

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla'daki tarihi ve kültürel varlıkların gün yüzüne çıkarılmasına destek olurken diğer yandan istihdama da katkı sağlıyor. Milas'ta bulunan Sinuri Antik Kentinde 87 yıl aradan sonra Doç. Dr. Hülya Bulut'un kazı başkanlığında Kalınağıl ve Çamlıbelen mahallelerinden ikisi kadın 13 işçi ile 4 uzmandan oluşan ekip kazı çalışmalarına başladı. Milas'ın yaklaşık 14 km güneydoğusunda bulunan Sinuri Antik Yerleşiminde yapılacak kazılarla antik yerleşim alanının tamamının gün yüzüne çıkarılması ve arkeolojik çalışmaların ardından antik yerleşimin turizme kazandırılması planlanıyor.





Kazı ekibinin aynı yöreden olması nedeniyle kazı çalışmalarının çok hızlı ilerlediğini belirten Sinuri Kazı Başkanı Doç. Dr. Hülya Bulut bu hızla birkaç haftaya yüzey temizliği işlemlerinin tamamlanacağını, yılsonuna kadar kazı çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydetmeyi planladıklarını ifade etti.