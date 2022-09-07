Milas’taki yangın kontrol altına alındı

Milas Selimiye Mahallesi tünel bölgesine yakın bir noktada ziraat alanında saat 13:30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı. Yangına 3 uçak, 3 helikopterle havadan, 26 arazöz ve su tankeri karadan müdahale etti.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangından dolayı yaklaşık 2 hektarlık ziraat ve makilik alan zarar gördü.