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Giriş Tarihi: 7.9.2022 15:34 Son Güncelleme: 7.9.2022 15:39

Milas’taki yangın kontrol altına alındı

Milas’ta ziraat alanında henüz bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Yangın söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Milas’taki yangın kontrol altına alındı

Milas Selimiye Mahallesi tünel bölgesine yakın bir noktada ziraat alanında saat 13:30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı. Yangına 3 uçak, 3 helikopterle havadan, 26 arazöz ve su tankeri karadan müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangından dolayı yaklaşık 2 hektarlık ziraat ve makilik alan zarar gördü.

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Milas’taki yangın kontrol altına alındı
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