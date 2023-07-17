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Giriş Tarihi: 17.7.2023 11:20 Son Güncelleme: 17.7.2023 11:25

Milas’taki yangının çıkış sebebi pes dedirtti

Muğla Milas’ta geçtiğimiz günlerde çıkan yangının çıkış sebebi belli oldu. Soruşturma kapsamında yangını şüpheli M.D.’nin araç içerisinden torpil atmak suretiyle çıkardığı tespit edildi. Jandarmanın kurduğu özel ekiple yakalanan M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin evinde çok sayıda torpil bulundu.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas’taki yangının çıkış sebebi pes dedirtti

Muğla Milas 14 Temmuzda yol kenarında başlayan yangın ormanlık alana sıçramıştı. Yangından dolayı 160 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

TORPİL ATMIŞ

Orman yangını ile ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan teknik fiziki inceleme ve araştırma sonucu, yangını M.D. araç içerisinden torpil atmak suretiyle çıkardığı tespit edildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Şüpheli M.D. 15 Temmuz 2023 günü Milas İlçesi Koru Mahallesinde bulunan ikametinde oluşturulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Şüphelinin ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada, torpil ve torpil parçaları bulundu. Şüpheli ile birlikte aynı evde ikamet eden kız arkadaşı ve oğlu Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli M.D. tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi, aynı evde birlikte yaşadığı kız arkadaşı ve oğlu ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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Milas’taki yangının çıkış sebebi pes dedirtti
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